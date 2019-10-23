多名證人作證 川普懷疑烏克蘭想拉他下台

2019-10-23 17:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合22日電



眾院彈劾調查的多名消息人士表示，川普總統認為烏克蘭而非俄羅斯，應該為特別檢察官穆勒(Robert Mueller)有關2016年總統選舉的調查負責，他也曾私下挑明對烏克蘭的看法：「他們想要讓我下台。」

情報單位否認該說法，該立場與美國外交政策相左，而且許多共和黨人也不以為然；儘管如此，川普對烏克蘭持有更大程度的懷疑，其中一部分與俄國總統普亭(Vladimir Putin)和匈牙利總理奧班(Viktor Orban)不謀而合。

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川普對烏克蘭持有不同看法，這暗示他對烏克蘭的作法，包括他要求烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)幫忙調查民主黨人，已染上網路和部分保守派媒體長期談論而且未經證實的陰謀論。

隨著彈劾調查邁入第五周，有些證人表示，華府中有些人認為川普對烏克蘭的態度有問題。

部分證人談到5月的一場白宮會議，當時一些美國官員剛參加完澤倫斯基的就職典禮，回國後向川普簡報。

根據公開證詞與部分匿名彈劾調查人員，駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)、前駐烏克蘭特使沃爾克(Kurt Volker)等證人表示，雖然美國大力支持烏克蘭剛起步的民主，但川普仍對烏克蘭有疑慮；許多證人也指證歷歷稱，川普相信烏克蘭想要摧毀他的總統任期。

國務院負責歐洲與歐亞事務的副助理國務卿肯特(George Kent)告訴議員，普亭和奧班使川普對烏克蘭的看法惡化。俄國和烏克蘭因2014年普亭入侵克里米亞而交惡，此後烏克蘭與西方站在同一陣線，俄國則與匈牙利越走越近。

桑德蘭作證時指出：「川普持懷疑態度。」桑德蘭表示後來他才了解，川普想要調查2016年選舉和他可能在2020年總統選舉遇上的民主黨對手白登(Joe Biden)；「大家都很清楚，改變川普總統對烏克蘭態度的關鍵就是他的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。」