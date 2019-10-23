川普批彈劾調查是「私刑」觸犯種族歧視禁忌 兩黨撻伐

2019-10-23 17:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合22日電



對眾院民主黨人的步步緊逼，川普22日推文將國會彈劾調查比作對他的「私刑」。此言一出，引發兩黨砲火隆隆。 美聯社 分享 facebook

川普總統22日將國會彈劾調查比作「私刑」(lynching)，引起兩黨議員撻伐，其中又以非裔議員的砲火最為猛烈；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)稱「私刑說」不幸，否認曾說過川普與烏克蘭總統電話「無辜」；但仍有部分共和黨議員為川普打圓場甚至抱屈，參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)支持「政治私刑」說。

川普22日推文寫道，「有朝一日，如果民主黨擔任總統，共和黨贏得眾院多數，就算只是領先些微差距，他們可以彈劾這位總統，毋須正當法律程序、公平或任何法律權力。所有共和黨人必須記得今日所見：私刑，但我們會贏。」

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川普對民主黨發起的彈劾調查抨擊辭令漸趨激進，責罵政敵，譴責調查「違法、鬼扯和政變」，如今更掀開歷史恐怖且致命的種族歧視扉頁。

南卡羅來納州國會眾議員克萊本(James Clyburn，民主黨)說：「沒有一位總統會把這個字加在自己身上，這是我們都必須非常、非常謹慎的措辭。」

克萊本是眾院多數黨黨鞭，也是眾院位階最高的非裔議員。

共和黨的麥康諾說川普的措辭「遺憾，鑑觀歷史，我不會將此比作私刑，這是很不幸的選字」。

伊利諾州非裔議員魯希(Bobby Rush，民主黨)呼籲川普刪除推文，他推文寫道：「這個國家立國之初，你知道有多少像我一樣的人，遭像你們的人私刑對待。刪除推文。」

阿拉巴馬州參議員瓊斯(Doug Jones，民主黨)點名川普推文寫道，「不，總統先生，這不是私刑，你訴諸這番作為武器，恫嚇且謀害非裔的恐怖行徑，丟臉。」

麥康諾曾為川普致電烏克蘭總統，施壓基輔當局調查政敵的通話內容辯護，如今改口否認川普「無辜」；吹哨者檢舉美烏總統通話，成為民主黨啟動彈劾調查的關鍵。

共和黨議員試圖將焦點轉向民主黨進行彈劾調查的不公平方式。

葛理漢則表示，川普稱彈劾調查為私刑並沒有錯，「每一方面都是私刑，這不美式」。

他說，「我此生從沒看過這種情況，某人被控重大錯誤卻不能與原告對峙或找證人，也不能將此事公開讓公眾評斷。」