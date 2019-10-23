川普分身不挺本尊 鮑德溫為維州民主黨人助選

2019-10-23 15:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合22日電



在「周六夜現場」節目中扮演川普總統的演員鮑德溫(Alec Baldwin)22日登台，但不是表演模仿秀，而是為角逐維吉尼亞州參議會的民主黨參選人助選。他表示，奪回由共和黨控制的參眾兩會有利於維州居民，可使維州批准美國憲法的平等權利修正案。

在「周六夜現場」節目中扮演川普總統的男星鮑德溫(左二)，與民主黨候選人阿曼達·波爾(右二)一起走在維州密洛西安的街道為她助選。 (美聯社) 分享 facebook

鮑德溫說，如果協助民主黨人把參眾兩會變成藍色，就有機會使維州成為第38個支持平權修正案的州，促使修正案的通過，而他對平權修正案始終是念茲在茲。

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鮑德溫助選的第一站是里奇蒙，為民主黨參選人阿曼達·波爾(Amanda Pohl)站台，目標是推翻現任共和黨州參議員阿曼達·切斯(Amanda Chase)，但鮑德溫登台後沒有展現模仿川普的表演。

鮑德溫是進步派維權組織「People for the American Way」的成員，經常直言不諱地批評川普。維州是今年舉行州議會選舉的四個州之一，也是唯一兩黨要爭奪控制權的州議會選舉。

鮑德溫來到傾向共和黨的選區，民主黨參選人誓言要把選區內保守派的阿曼達·切斯拉下馬。但切斯嘲諷鮑德溫為阿曼達·波爾助選，說他曾在公開場合與人爆發衝突，波爾與他一起競選是瘋了。

鮑德溫表示，切斯提起他以前因停車位而與人的爭執，以此來攻擊他和批評他為波爾助選，「但我也聽說過她的前科。」他說的是當地媒體的報導，切斯有一次不滿被擋在州議會停車場的外面而破口大罵，阻礙了交通。鮑德溫表示，他有一個禮物要送給切斯，即一卷25分錢的硬幣，說她敗選後沒了工作，可用硬幣在任何一個停車場停車。