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喜萊莉動作頻頻 恐成民主黨競選「新陰影」

2019-10-23 15:16世界日報 編譯樊蕙／綜合22日電

2016年角逐總統大位失利的喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)，在逼近2020年選戰的此刻動作頻頻，嘲笑川普總統與外國領袖的往來，更暗指同黨國會眾議員菟西‧蓋芭(Tulsi Gabbard)為「俄羅斯扶植的人馬」，不僅受到兩人的反擊，更開始讓部分民主黨同僚對她提高警覺。

2016年角逐總統大位失利的喜萊莉·柯林頓，在逼近2020年選戰之際動作頻頻，開...
2016年角逐總統大位失利的喜萊莉·柯林頓，在逼近2020年選戰之際動作頻頻，開始讓部分民主黨同僚對她提高警覺。 (美聯社)
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民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)的支持者柯恩(Larry Cohen)受訪時警告，柯林頓如此積極參與討論特定參選人，即使是像蓋芭這樣希望較渺茫者，很可能傷害到最終代表民主黨出戰2020年總統選戰的候選人。

柯恩說：「柯林頓身為資深領袖，她的職責是欣然接受黨內不同的聲音，而不是讓黨內兩極化。」

71歲的柯林頓近來陸續登上媒體版面，顯示她從過去30年至今仍是政壇具爭議性的人物。問題是民主黨在明年11月大選前，要如何妥善利用她的強項並處理她的弱點。

柯林頓的發言人美林(Nick Merrill)稱，她並沒有要算計操弄選情。

美林說：「總之她正在為新書四處宣傳，覺得可以不受拘束地說表達意見。要把她說的每個字都放大成每種策略很容易，但事情就是這麼簡單。她是出面陳述事實。」

柯林頓沒有提出任何證據證明莫斯科當局直接支持菟西‧蓋芭，但俄羅斯國營媒體與數個 「另類右派」(alt-right)網站都出面支持這位民主黨籍參選人的競選團隊，而且俄羅斯大使館也在推特(Twitter)上貼文相挺。蓋芭是一位退伍軍人，因為她批評美國長期外交政策，更曾為川普說話，曾引發爭議。

民主黨總統參選人布克(Cory Booker)21日在新罕布夏州造勢時說：「我們必須專心打贏選戰…討論目前最急迫的問題，而不是沉迷在我認為，對我來說，不相關的事情。」

柯林頓民主黨俄羅斯
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