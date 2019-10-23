百億雲端計畫 兒受雇包商 國防部長聲請迴避

2019-10-23 15:14 世界日報 編譯潘勛／綜合22日電



國務部發言人22日表示，國防部長艾思博(Mark Esper)因自己兒子任職於矽谷某大科技公司，而該公司名列五角大廈「聯合防禦基礎設施」(JEDI)專案最初投標企業之一，而於今天聲請迴避，不再過問該案。

國防部長艾思博因自己兒子任職於矽谷某大科技公司，而該公司名列五角大廈「聯合防禦基礎設施」專案最初投標企業之一，而聲請迴避，不再過問該案。 (美聯社) 分享 facebook

五角大廈發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)在電郵給各新聞媒體的書面聲明中說，「出於充分考量」，接下來總金額達100億美元的JEDI專案，將移轉給助理國防部長諾奎斯特(David Norquist)審核。

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霍夫曼強調，雖然法律並未強制，但艾思博考量自己已成年兒子任職於JEDI專案一家最初投標企業，故聲請迴避，不再參與JEDI專案的任何決策。

「華盛頓郵報」報導，至於艾思博兒子任職哪家高科技企業、這項事如何引起艾思博的注意，還有為什麼部長沒能更早迴避，這些都沒在書面聲明中提及。

JEDI專案打算把軍方的電腦運算基礎設施，集中到一家高科技公司手上，如此讓美軍各官署能駕馭矽谷提供的最先進創新。本案金額龐大，難免涉及利益迴避問題，艾思博因自己兒子而迴避，是最新一例。

在甲骨文及IBM被淘汰，無法再競標之後，只剩亞馬遜及微軟兩家科技大廠夠格投標該龐大合約。而亞馬遜有處理中央情報局機密資料的經驗，被視為領跑在前。

照理國防部本該在今年更早便決定誰是贏家，但前國防部官員烏布義(Deap Ubhi)在職期間，據說參與JEDI採購，接下來很快就離開而轉到亞馬遜服務，五角大廈不得不暫停下來，調查有無利益衝突。調查結果判定，烏布義就離職條款而言，有誤導國防部及亞馬遜，但他的咖位並沒大到造成組織性利益衝突，而有利於亞馬遜。

甲骨文曾提起訴訟，想砸掉JEDI採購案，有四人被起訴，烏布義名列其中。