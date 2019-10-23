移民家庭分離政策策畫人 沃夫有望掌國安部

2019-10-23 15:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合22日電



知情人士透露，白宮正強烈考慮委任國安部負責戰略事務的代副部長沃夫(Chad Wolf)，為國安部長。他曾是前國安部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)的幕僚長。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，沃夫沒有被視為移民政策的強硬派，與另外兩位人選，美國公民及移民服務局代局長古辛納利(Ken Cuccinelli)和海關與邊境保護局代局長摩根(Mark Morgan)不同，但有資料顯示，沃夫是西南邊界非法移民家庭分離政策的早期策畫人。

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早在2017年12月，當沃夫擔任尼爾森的幕僚長時，就向時任司法部塞辛斯(Jeff Sessions)的顧問漢彌頓(Gene Hamilton)發送一份名單，列出16種遏制無證移民人數的選項，作為參考。

名單上排第二的選項是「分開家庭成員」。

沃夫致函衛生福利部：「國安部正考慮把移民家庭成員分開，把成年人關押，並把18歲以下未成年人當作無人陪伴移外國兒童般監護。」衛生福利部隨後在2018年被要求收容2800多名與父母失散的兒童。

是否適任 川普政府意見分歧

消息人士說，沃夫是否有領導國土安部的能力，並足以贏得總統及國會參議員的批准，政府內部仍意見分歧。

現任的代國安部長麥卡利南(Kevin McAleenan)最近通知白宮，他將於10月31日離職，或由川普選擇另一個日期。

目前尚不清楚沃夫是否會被提名到國會參院，確認為國安部長，或由他暫任代局長，直至有人獲選為止。