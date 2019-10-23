說西語就被逮… 邊界巡邏隊涉種族偵防 無證客指控獲撤銷

2019-10-23 15:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合22日電



一名無證移民因在商店說西班牙語而被捕，並被控屢次偷渡的重罪，這名無證移民的重罪指控22日被聯邦檢方撤銷，但他仍因身份非法而要在移民法庭過堂。

來自瓜地馬拉的無證移民卡梅羅-巴托洛(Mateo Carmelo-Bartolo)是在緬因州的一家商店被捕，邊界巡邏隊在法庭文件中承認，他們逮捕卡梅羅-巴托洛是因為他長得像中美洲人和說西班牙語。維權組織指出，邊界巡邏隊的逮捕涉嫌種族偵防。

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檢方表示，對卡梅羅-巴托洛的重罪指控有違公正，對他的偷渡慣犯的重罪指控也在21日被撤銷。

辯護律師表示，撤銷指控是聯邦檢方做了正確的事，但儘管撤銷了重罪指控，卡梅羅-巴托洛仍要到波士頓的移民法庭受審。律師說，現在難以相信仍會發生種族偵防，邊界巡邏隊的逮捕殘忍，在緬因州的商店說西班牙語並不違法。

海關與邊境保護局(CBP)表示，他們明文規定禁止種族偵防，但不對像卡梅羅-巴托洛的個案做出評論。

31歲的卡梅羅-巴托洛仍被關在監獄，他9月19日在接受邊界巡邏隊問話時承認，他在美國是無證移民。

最高法院禁止種族偵防，美國公民自由聯盟(ACLU)緬因州分會譴責邊界巡邏隊的逮捕理由越線，表示種族偵防是錯誤的，執法部門不能根據人們的種族和國籍而逮捕人，撤銷重罪指控符合公正。

邊界巡邏隊加強了在高速公路的檢查，他們可在邊界線的100哩內檢查，但實際上檢查地點距美加邊界很遠，包括了緬因州全境。