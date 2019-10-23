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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

遭ICE探員強暴7年、懷孕3次 美國康州無證女求償千萬元

2019-10-23 14:38世界日報 編譯馬永慶／綜合22日電

一起聯邦訴訟透露，一名移民官員威脅康州一名宏都拉斯無證女子，如果不與他性交就把她遞解，然後持續七年，每周強暴她多達四次，並使她三度懷孕

聯邦訴訟透露，一名移民官員以遞解威脅康州一名宏都拉斯無證女子，持續七年每周強暴她...
聯邦訴訟透露，一名移民官員以遞解威脅康州一名宏都拉斯無證女子，持續七年每周強暴她多達四次，並使她三度懷孕。該女子求償1000萬元。 (Getty Images)
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美聯社報導，該女子19日提訴控告國安部、移民與海關執法局(ICE)及前ICE官員羅德里格斯(Wilfredo Rodriguez)，尋求1000萬元賠償。

該女子的律師克萊默(George Kramer)說：「我唯一要說的是，我的當事人有一個選擇，與ICE合作或與家人一起被遞解。她的心理狀態仍十分脆弱，她不僅尋求身體和情緒上的損害賠償，而且還想改變移民與ICE合作的方式，他們被有權力的人處理，後者完全控制他們留在美國的能力。」

ICE發言人說，他無法就訴訟發表意見，但證實羅德里格斯已沒有為ICE工作。國安部沒有即時發表意見。

訴狀指出，該女子的兄弟在2006年因非法入境被捕後，她初次與羅德里格斯見面。

羅德里格斯發現被害女子是無證移民後，聲稱要免被遞解，就必須做ICE線民，她後來指出捅傷她丈夫的三名男子是非法移民。隨後，羅德里格斯用手槍來脅迫她就範。

該女子在訴狀中說，他曾自稱為「狼」；並說，是他使得她及其家人免被遞解。

她2007年初次因被羅德里格斯強暴懷孕，第二次在2009年，第三次在2013年，她每次都墮胎，羅德里格斯為其中一次付錢。訴狀說，「毫無疑問」是羅德里格斯使她懷孕，而不是她丈夫。

被害人去年終於把此事告訴同是非法移民的父親，並申請庇護。

移民懷孕國安
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