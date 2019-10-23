網路下單夯 虛擬餐廳趁勢崛起

2019-10-23 14:09 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



佛拉多披薩店看起來像典型的家庭餐廳，有黑白格子地板和紅色餐椅。但在廚房裡，廚師同時為另外四家餐廳備餐。

當然，有上門顧客期待的佛拉多美味披薩。但也有替清真廚房（Halal Kitchen）做的辣味雞肉捲、為可口嫩餐廳（Tenderlicious）做的燒烤雞柳、給芝美味餐廳（Cheesy Deliciousness）做的起士焗鮭魚，以及給天堂奶昔店（Heavenly Shakes）打的貢糖奶昔--這裡的所有餐飲都只能透過餐飲外送網站GrubHub、DoorDash和Uber Eats下單。

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今年稍早，店東庫德納（Michael Kudrna）只花幾周時間就成立四個副品牌，努力想讓他在芝加哥地區的生意能領先日漸流行的趨勢：純粹供外送或外帶的餐廳。

數千家餐廳正在實驗這種在自家廚房多塞進幾個虛擬品牌的做法。其他人則開設「幽靈廚房」，所有食物都只供外帶。