影／清潔隊被裁...圖揭紐約地鐵噁態 直逼生物危害等級

2019-10-23 13:37 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國紐約工會「TWU Local 100」為了抗議79名地鐵清潔隊員遭裁員，近日特別舉辦一場名為「垃圾列車」的攝影比賽，鼓勵上下班通勤的紐約民眾，把乘坐過最骯髒的地鐵車廂拍下來，頭獎將獲得500美元的獎金。

活動網頁上，民眾響應上傳的作品令人大為傻眼：車廂內隨處可見堆成小山般的垃圾，包括用過的衛生紙，吃完、沒吃完的食物、甚至用過的保險套散落一地。多張照片中，地上還出現不明液體、痰、嘔吐物、尿液、甚至是血跡。最噁心的甚至還有糞便，被人抹在椅子、牆壁、招牌上。

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「Local 100」在活動主頁寫道，「這很噁心，你知、工會知，但紐約大都會運輸署（MTA）就是不知。骯髒的地鐵車廂又回來了，因為MTA裁減清潔人員。如果你碰上骯髒的地鐵車廂，那是因為MTA沒有足夠的清潔人員，因為他們決定把錢花在，像是昂貴的『顧問』身上。」

這項另類攝影比賽投稿開放到11月30日，任何年滿18歲的人都可參加，規則包括照片中不能包含MTA員工、乘客的臉部或無家可歸的人，明顯的擺拍也肯定會被剔除。最後贏家將由民眾公開投票選出，獲得最多票的照片獲勝，並可贏得500美元（約15432新台幣）獎金。