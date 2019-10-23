美中貿易談判之際 川普G7和貿易顧問將離職
2019-10-23 11:57
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
白宮官員22日表示，美國總統川普的七大工業國集團（G7）和貿易顧問肖恩（Kelly Ann Shaw）將於25日離職，轉往民間機構發展，代表川普政府經濟團隊最高階的女性官員之一將離開。
肖恩今年初接替前貿易顧問威廉斯（Clete Willems）職務，擔任川普的國際經濟事務副助理兼任國家經濟委員會副主任。
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肖恩曾任G7和20國集團（G20）美方的「協調人（Sherpa）」，並且是美中貿易談判期間為川普提供建議的團隊成員之一。川普10月中宣布，美國與中國大陸已經達成第一階段貿易協議。
肖恩將在25日離職。一名政府官員說，肖恩要去民間發展，但未具體說明細節。肖恩也未交代自己的下一步行動。
肖恩告訴路透，她在聯邦政府待了十年，原本只打算做三年。
政府官員說，白宮目前還未宣布接任人選。
美國總統川普和中國國家主席習近平有望於11月中旬在智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議簽署美中貿易的第一階段協議。
由於肖恩即將離職，將不會成為後續談判團隊成員。
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