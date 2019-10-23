華爾街名人開黃腔 公司10多億業務飛了

2019-10-23 12:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合22日電



反性騷和性侵、維護女權的「我也是」(#MeToo)運動最近延燒金融界，著名華爾街人物費雪(Ken Fisher)開黃腔，使得公司損失十多億元管理資產。

費雪本月初應邀出席舊金山一場會議，這場不邀請媒體參加的活動原本應該不會有資訊外洩，但與會者察勒奇安(Alex Chalekian)對費雪部分發言不滿，遂透過推特爆料。

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察勒奇安上傳的影片顯示，費雪的許多言論涉及性和生殖器、吸毒，甚至將招募新客戶在酒吧把妹。

察勒奇安表示，「費雪的措辭很恐怖」；他說，許多與會女性告訴他，她們對費雪的發言感到「非常不舒服」。

費雪發訊息告訴法新社，「了解這類言語為企業和產業所不容，真摯道歉」。

不過，相關損害已鑄成，許多金融企業與「費雪投資」(Fisher Investments)斷絕往來，該公司管理至少1120億元資產。

波斯頓市也與「費雪投資」中止夥伴關係，波士頓市長瓦許說：「波士頓不會投資由對待女性如商品的人領導的公司。」

「費雪投資」的總損失可能擴大，全球一大資產管理公司「富達投資公司」(Fidelity Investments)對費雪的言行感到不滿，且與公司理念不符，表示將審視雙方合作關係；費雪管理富達投資約5億元資產。

至今已有多家公司終止與「費雪投資」的合作，累計損失管理的資產估計達18億元。

華爾街交易員的誇張且粗魯的措辭成為許多電影主軸，大公司或金融集團的領導人往往盡力遠離糾紛，但顯然並非所有人都成功。

德拉瓦大學企業管理專家埃爾森說：「品牌是公司價值，執行長幾乎等同品牌，這也是為何多數執行長公開發言時，多聚焦商業營運，避免涉入政治或社會紛爭；這麼做，往往會產生問題。」