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讀名校弊案 女星等11家長增控賄賂聯邦罪

2019-10-23 12:16世界日報 編譯孫梁／綜合22日電

聯邦檢方指控數十個富人家庭通過賄賂和作弊把子女送進常春藤學校一案出現新進展，好萊塢女星蘿瑞羅夫林(Lori Loughlin)和她的丈夫及九名家長22日被追加新控罪，波士頓的大陪審團指控他們密謀賄賂聯邦計畫，最高可獲刑五年和罰款25萬元。

共35個家長被控通過賄賂和作弊使子女進入史坦福與耶魯等名校，一些家長是賄賂大學錄取顧問辛格，把他們的子女偽裝成體育尖子，然後行賄大學體育老師，被錄取為體育特長生。另一些家長是賄賂辛格，偽造子女的入學考試成績。

辛格對指控認罪，並為減輕判罰而與調查人員合作。

在檢方新追加的指控中，麻州房地產開發商威爾遜被控兩項嚴重賄賂聯邦計畫，他賄賂辛格100萬元，以便讓兩個子女進入史坦福和哈佛大學

這是檢方第二次對不認罪的家長追加新指控，第一次是今年4月增加了洗錢指控。

聯邦地區檢察官表示，追加指控是檢方持續調查的結果，要讓他們對通過作弊、賄賂和詐欺使子女上名校負全責。

女星蘿瑞羅夫林及其丈夫被控賄賂50萬元，以讓兩個女兒作為划船運動員進入南加州大學，但兩個女兒從來沒划過船。蘿瑞羅夫林夫婦對追加指控不認罪。

南加州大學表示，蘿瑞羅夫林夫婦的兩個女兒目前沒被錄取，校方援引學生隱私法，沒有提供更多訊息。

15個家長對被控的大學錄取賄賂與作弊提出上訴，包括11名被追加控罪的家長。四個家長改變了不認罪的態度，定明年量刑。還有15個家長表示認罪，配合檢方的調查。

大學錄取弊案出現新進展，好萊塢女星蘿瑞羅夫林(前)和她的丈夫吉安諾里(羅夫林身後...
大學錄取弊案出現新進展，好萊塢女星蘿瑞羅夫林(前)和她的丈夫吉安諾里(羅夫林身後)及另外九名家長，22日被追加新控罪。(Getty Images)
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