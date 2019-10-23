全球10最佳大學 美占8校

2019-10-23 12:12 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）雜誌22日公布2020年度全球最佳大學排行榜。榜上前10名最佳大學，美國占了8所。美國擁有全球最強學校的國際聲譽，更加鞏固。前3名分別是哈佛大學、麻省理工學院和史丹福大學。

美國新聞與世界報導雜誌22日公布2020年度全球最佳大學排行榜，哈佛大學高居榜首。圖為哈佛大學校園。 (Getty Images) 分享 facebook

美新周刊全球最佳大學排行榜已邁入第六屆，這次是對全球81個國家1500所大學進行評估，比去年評估的1250校增加許多。它以13種不同因素來衡量各校學術研究表現，包括學術聲譽、國際合作、出版物和引用等。為收集各類資訊，美新周刊與Clarivate Analytics公司合作，對全球2萬6810名教授、研究人員、資深行政管理人員、學生和大學員工進行調查分析。

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其中，排名第一的哈佛大學成立於1636年，是美國最古老大學。這所常春藤盟校以歷史悠久、知名校友和提供慷慨財政援助聞名。其財力雄厚的部分原因是所獲捐款總值約400億元。

哥倫比亞大學和普林斯頓大學是另外兩所擠進前十大的常春藤盟校。加州大學伯克萊分校和位在西雅圖的華盛頓大學兩所公校，以其強大區域和全球研究實力躋身十大之列。排行榜前十名的非美國學校，只有英國牛津大學和劍橋大學。

接受評估的全球1500所大學中，美國的大學院校占249所，數量最多，其次是中國188所，英國86所，日本82所，德國66所。

今年並新增加了腫瘤學、外科、心臟和心血管系統、電氣和電子工程、機械工程和土木工程等六個學科排名，總計有28個學科類別進行排名。其中，在工程和電腦科學排名方面，排名前10名的學校，有四所位於中國。

美新周刊全球十大最佳大學：

1.哈佛大學 （位於麻州劍橋）

2.麻省理工學院 （位於麻州劍橋）

3.史丹福大學 （位於加州史丹福）

4.柏克萊加州大學 （位於加州柏克萊）

5.牛津大學 （位於英國牛津）

6.加州理工學院 （位於加州帕薩迪納）

7.哥倫比亞大學 （位於紐約市）

8.普林斯頓大學 （位於新澤西州普林斯頓）

9.劍橋大學 （位於英國劍橋）

10.華盛頓大學 （位於華盛頓州西雅圖）