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美國外交官作證 川普對烏克蘭援助強加政治調查條件

2019-10-23 10:14經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）向眾院擬擬的證詞指出，美國總統川普拿撥交4億美元對烏克蘭的軍事援助，做為烏克蘭總統調查民主黨總統候選人拜登父子和2016年干預美國大選的交換條件。

美國駐烏克蘭代理大使泰勒的證詞，證明川普以軍援要脅烏克蘭調查拜登父子。美聯社
美國駐烏克蘭代理大使泰勒的證詞，證明川普以軍援要脅烏克蘭調查拜登父子。美聯社
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泰勒表示，他對川普政府對烏克蘭外交政策有雙重管道感到憂心，一個是透過國務院，一個是經由川普的私人律師朱利安尼。

泰勒表示，他後來被告知，如果烏克蘭不公開宣告將啟動這兩個調查，川普就不會撥交援助，也不會同意和烏克蘭總統會面。

民主黨眾議員Debbie Wasserman Schultz對記者表示：「這是最確鑿的證詞。」

泰勒作證表示，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）告訴他，川普要求烏克蘭總統澤倫斯基公開宣布調查川普的國內政敵拜登及其子亨特．拜登，才能獲得美國的援助。澤倫斯基同意這個要求。後來美國發放了援助。

泰勒先前發給其他美國高級官員的文字短訊中，譴責為幫助國內競選而阻擋軍援的主意是「瘋了」。他在證詞中重申這點。

烏克蘭川普拜登
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