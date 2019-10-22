日本皇室包袱重 德仁曾公開批評皇室職員壓迫雅子

2019-10-22 22:44 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



日皇德仁22日登基，德仁夫婦身為目前世界上最古老皇室的成員，背負沉重的傳統包袱，但同時也要融入現代生活，努力貼近群眾。

德仁1960年2月23日出生，是日本皇室首位與雙親和兄弟姊妹共同生活的親王。皇室的小孩原本都由保母和老師帶大。德仁取得日本學習院大學人文科學碩士學位後，1980年代在英國牛津大學修業兩年，據說曾用美國演員布魯克雪德絲的海報裝飾住處。德仁曾說，他在英國那段期間得以拋開傳統，與同學和英國王室成員隨興暢談，相當愜意。

1993年，德仁娶了小和田雅子。雅子出身於外交官世家，畢業於美國哈佛大學和英國牛津大學，放棄外交官生涯嫁入皇室。不過，皇室生活與世隔絕，雅子偶爾才在精心策畫的公開場合上露面，讓雅子不適應，此外，雅子還面臨必須生子以免皇室絕後的巨大壓力。

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2004年，德仁公開指控皇室職員的言行對雅子造成壓力，「在我看來，雅子這十年為了適應宮中生活筋疲力盡」。不久後，宮內廳宣布雅子確診患有「適應障礙」，之後進入長達十多年療養。後來德仁為先前的指控道歉，但也說「皇室職責要更新」，才能適應現代需求。

日媒觀察德仁5月1日即位以來，積極與民眾互動，雅子也盡可能出席所有活動，兩人都努力走進群眾、貼近群眾。

德仁即位後，8月15日首度以日皇身分出席全日本戰歿者追悼會，在致詞時把前日皇明仁用的「在深切反省的同時」改成「站在深切反省的基礎上」，就在這些微的變化中，反映出身為二次大戰後出生世代的想法與對和平的體悟。