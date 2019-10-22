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我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

北京傳向相關業者 發布美國黃豆免徵報復關稅額度

2019-10-22 21:24經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

路透引述知情人士報導，北京已向國有、民間黃豆壓榨業者及大宗商品貿易公司，發布進口美國黃豆的免徵報復性關稅額度，總額度達到1,000萬噸。

此前美國總統川普表示，中國大陸已同意每年向美國採購多達500億美元的農產品。

美國黃豆。美聯社
美國黃豆。美聯社
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