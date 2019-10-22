大麻檢測儀嚴抓藥駕 比酒測儀靈敏10億倍

2019-10-22 14:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合21日電



大麻檢測儀比酒精檢測儀靈敏10億倍。圖／Hound Labs提供 分享 facebook

研究人員新研製的大麻檢測儀的靈敏度極高，是酒精濃度檢測儀的10億倍，被認為是改變遊戲規則的儀器。執法部門過去不願看到本州的大麻合法化，擔憂會導致受大麻影響的開車人暴增。如今通過高精度的檢測儀，警方可知道開車人是哪天使用了大麻，可判斷體內濃度的高低。

酒精檢測儀測出的血液酒精濃度如果達到0.08%，就被認為是酒駕，但血液和呼吸檢測儀都測不出體內的大麻含量。

大麻檢測儀是柏克萊和舊金山加州大學及屋崙市的醫師林恩研製的，林恩還是一個候補警察。如果使用他們研發的Hound實驗室大麻檢測儀進行驗血，一個月內何時使用的大麻都可測出，可知道開車人體內的大麻含量，包括血液中極低的含量，還可知道使用時間，是最近還是數周前。

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大麻檢測儀定2020年上市，零售價估計每部5000元，檢測盒只能用一次，每個20元。林恩表示，檢測儀可實現公眾安全與公正的平衡，如果測出開車人用過大麻但體內的含量不高，就不應被捕。

全國每年進行約進行5000萬次藥物檢測，專家預計，大麻檢測儀的市場很大，每年可達100億元。

目前開車人如因受大麻影響而被捕，檢方要用兩天時間上堂，而且指控最終往往會被打掉。如今布魯金斯研究院的研究人員表示，大麻檢測儀將改變遊戲規則，為檢方節省更多時間，在美國和加拿大都會熱銷。

藥用大麻如今在全國30個州和十多個城市實現了合法化，林恩表示，大麻檢測儀對企業和員工都是好消息，企業通過檢測儀可保證職場安全，避免體內大麻含量不高的員工被開除，在多數大麻合法化的州尤為重要。