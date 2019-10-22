4死94住院！參加博覽會染病 元凶是熱水池

2019-10-22 14:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合報導



北卡羅來納州於9月間舉辦登山旅遊博覽會後，有大批民眾感染退伍軍人症(Legionnaires` disease)，共有150人不適，其中94人住院，這起疫情至少造成四人死亡；當局追查後發現，源頭竟是活動中展示的熱水池。

退伍軍人症是一種由細菌感染引發的肺炎，聯邦衛生福利部(HHS)表示，患者年紀介於24到90歲；而平均年齡是61歲。當局表示，當天活動還有8人雖然症狀輕微但出現感染病源相同的「龐提亞克熱」(Pontiac Fever)。

根據國家廣播公司(NBC)報導，檢方透過從池裡採集到的樣本檢驗後，發現與退伍軍人症的病源「嗜肺性退伍軍人桿菌」(Legionella pneumophila)呈現陰性反應，但由於事件發生後三周才收集到樣本，檢驗結果可能不完全正確。

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衛福部門稱調查還在持續，因為退伍軍人症的傳染和一般接觸型的傳染途徑不同；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，「嗜肺性退伍軍人桿菌」是經由空氣中的水分子被人類呼吸感染，而活動中使用的浴池發現確實和退伍軍人症有所關聯。

抗生素雖然能殺死「嗜肺性退伍軍人桿菌」，但是死亡率仍高達百分之10，而且病菌可以在各種地方孳生如浴池、水塔或是打水幫浦。

CDC說感染症狀包含咳嗽、肌肉痠痛、發燒、呼吸急促以及頭痛，感染到病菌後2至14天內會陸續出現病徵，一般會從頭痛、發冷和肌肉痠痛等症狀開始。

美國每年約有1萬至1萬8000人感染退伍軍人症，大多數病患可以靠服用抗生素治療，但是對於免疫系統較差或是有罹患肺部疾病的患者很可能導致死亡。