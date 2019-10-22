防影響美國大選 臉書加強安全措施 砍「可疑帳號」

2019-10-22 14:11 世界日報 編譯樊蕙／綜合21日電



臉書加強安全措施，取消大批針對選民帳戶。美聯社 分享 facebook

臉書(Facebook)21日表示，將在2020年美國大選前加強安全措施。

臉書已移除更多活動可疑的假帳號，並加強監督「國家控制的」媒體，防止它們試圖操弄美國選民。

遭移除的4個帳號網絡，其中3個來自伊朗，1個來自俄羅斯，它們都在臉書與Instagram上進行「經過協調的不實行動」，以北美和拉丁美洲使用者為目標。

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臉書的網路安全政策負責人格萊歇爾(Nathaniel Gleicher)說：「這些網路行動者建立帳號連結成網絡，試圖誤導外界對於他們真實身分與實際行動的認知。」

網絡調查研究公司(Graphika)公布的社群網站活動分析報告就指出，來自俄羅斯的帳號，以美國政壇參選人與議題為行動目標。

該報告稱：「許多帳號讚揚(民主黨籍熱門總統參選人)桑德斯(Bernie Sanders)或川普。來自兩黨各自陣營的帳號都在攻擊白登；也有帳號攻擊賀錦麗(Kamala Harris)和華倫(Elizabeth Warren)。多達半數帳號自稱來自「搖擺州」(swing states)，尤其是佛州。」

報告指出，這些帳號重新使用俄羅斯網軍組織「網路研究社」(Internet Research Agency)的貼文。「網路研究社」在2016年美國總統大選時就曾以美國民眾為行動目標，而且「臉書自己的分析...也與網路研究社有關。」

臉書從下月起，也將要求由國家控制的媒體機構，特別標注其貼文。

臉書貼文宣布：「我們將針對這些粉絲專頁提高透明度的標準，因為它們具有國家戰略支持之媒體機構對於民意的影響力。」

臉書也將在使用者試圖分享Instagram上某則貼文時，利用「彈跳視窗」功能提醒，該貼文已被第三方事實查核機構揭發，藉以控制錯誤資訊的傳播。

臉書也將保護參選人帳號，防止它們被駭或被盜。為了保護選民權益，臉書也將祭出新措施，防止關於投票時間地點的錯誤資訊傳播。