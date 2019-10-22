親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

放不下庫德人油田？美軍誘勸川普「重新駐軍敘利亞」

還只是「半帝」？德仁天皇即位禮：恩赦55萬前科犯

類鴉片藥物訴訟 4大藥商付2.6億和解「為全美控案奠定基礎」

2019-10-22 14:10世界日報 編譯孫梁／綜合21日電

美國三家主要藥品分銷商和以色列一家藥廠21日與俄亥俄州兩個郡就類鴉片藥物氾濫和致人喪命案，達成2億6000萬元和解協議，被認為具有指標意義，為解決全國逾2600起類鴉片藥物氾濫的眾多控案奠定基礎。

和解協議是經過11個小時的協商，午夜時分在克利夫蘭的聯邦法院開始遴選陪審團前數小時才達成。協議雖然只涉及到俄州兩郡，但對全國都有意義。控方律師表示，兩郡不但達成很好的和解協議，同時也是全國其他控案的借鑒，以期達成一項涵蓋所有類似控案的全國性協議。

被控的美國三家藥物分銷商是AmerisourceBergen、Cardinal Health和McKesson，三家公司將賠償2億1500萬元，以色列的Teva製藥廠是賠償2000萬元現金和價值2500萬元的戒癮治療藥。但被告律師表示，和解協議沒有要求被告認罪。

類鴉片藥物危機導致美國在過去20年逾40萬人喪命，全國的藥廠、藥物供應商和分銷商在許多州、地方政府和印第安部落面臨海嘯般的控告，俄亥俄州的聯邦法官近兩年在推動控辯雙方達成和解協議，包括全國的所有類似控案。

和解協議使雙方都避免進入庭審階段的危險和不確定性，提控的兩郡立刻獲得用於解決藥物危機的資金，藥物公司也避免被陪審團裁定有罪。

但一個準備出庭作證的長者表示，他的兒子在青少年時做手術後便離不開類鴉片藥，五年前死於海洛因使用過量，而死前已被列入進戒毒所治療的等候名單。他說，賠償金不能改變類鴉片藥給他的郡和全國造成的傷害，但仍可為陷入藥物危機的人提供幫助。

俄亥俄州2017年因藥物過量而死亡的人數全美第二，僅次於西維吉尼亞州。

以色列命案戒毒
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

臉書砍可疑帳號 防止操控美大選

2019-10-22 14:42

美軍撤離 庫德族丟爛水果

2019-10-22 14:27

大麻檢測儀嚴抓藥駕 比酒測儀靈敏10億倍

2019-10-22 14:21

4死94住院！參加博覽會染病 元凶是熱水池

2019-10-22 14:16

防影響美國大選 臉書加強安全措施 砍「可疑帳號」

2019-10-22 14:11

最新民調：14%共和黨人支持彈劾川普 6關鍵州分歧大

2019-10-22 13:26

波洛西公布四大頁濫權清單 川普嗆讓「吹哨者」身分曝光

2019-10-22 13:23

電話門彈劾調查線索增多 美眾院感恩節前恐難投票

2019-10-22 13:22

影／洛杉磯野火燒向名人豪宅區 空拍直擊驚險撤離

2019-10-22 13:15

越來越難辯護… 川普鐵粉立場鬆動 葛理漢有條件支持彈劾

2019-10-22 13:14

縱火燒死5人 9歲童不懂為何遭起訴法官耐心解釋

2019-10-22 13:12

米雪兒秀健身照：女性要把自己健康放第一

2019-10-22 13:09

華盛頓州大研發 新品種「宇宙脆」蘋果12月上市

2019-10-22 13:04

美大學入學弊案 又4名家長認罪

2019-10-22 13:02

4死！龍捲風、風暴夜襲南部多州

2019-10-22 13:01

紐時分析川普視野：為何他願意沒拿到好處就撤軍？

2019-10-22 12:12

自吹當總統讓他損失幾十億 川普：我有錢不在乎

2019-10-22 10:34

自家度假村辦G7 白宮幕僚長：川普自認仍在餐旅業

2019-10-21 19:18

席勒：川普效應加持 美國短期內不會衰退

2019-10-21 17:25

川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41

立場丕變 共和黨大老：川普敘國政策有機會成功

2019-10-21 16:10

川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05

朱利安尼是電話門關鍵 眾院兩黨都呼籲他來作證

2019-10-21 16:03

敘利亞政策、G7受撻伐 川普被砲轟最慘的一周

2019-10-21 15:50

受夠川普陣營打壓 專業外交官紛赴國會作證

2019-10-21 15:43

羅穆尼表態支持彈劾川普 華勒斯：參院2成共和黨支持

2019-10-21 15:37

護航川普屢失言 白宮代理幕僚長穆瓦尼恐下台

2019-10-21 14:07

女大學生遭勒斃…前男友罕見海外受審 美警方視訊作證

2019-10-21 13:08

誇張煽動傳承川普 長子小唐納成造勢要角

2019-10-21 13:04

喬治亞州戰車凌晨翻覆落水 美軍3死3傷

2019-10-21 12:56

6歲小女孩改變模型玩具兵產業：為何沒有女兵？

2019-10-21 11:48
看更多

熱門文章

泰版甄嬛傳？詩妮娜妃子上位不成 反被泰王撤頭銜

2019-10-21 22:37

泰版甄嬛傳！泰王廢妃 不只因她想篡位當皇后…

2019-10-22 11:00

好「胸」高爾夫正妹球員 揮桿引70多萬人按讚觀看

2019-10-21 21:36

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

2019-10-22 09:00

川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05

川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41

神！8歲男孩靠一項技能 買了房子還霸氣養全家

2019-10-22 11:33

日本珍奶熱絲毫不見退燒跡象 連黑道都參一咖

2019-10-21 20:11

飛機廁所外洩不明氣體 空服員昏倒乘客不適緊急降落

2019-10-22 10:18

反制美科技制裁 陸開放晶片RISC-V逾百家結盟

2019-10-21 17:25

影／羞辱撤退！美軍撤離敘北城鎮時 沿途遭庫德族丟馬鈴薯

2019-10-22 08:46

大陸請求WTO准許對美國進行制裁 涉及24億美元

2019-10-21 20:31

中途島戰後沈船77年！日軍航母找到了 研判是赤城號

2019-10-21 19:57

日皇即位禮下午登場…先行祭天照大神等古禮 2千賓客出席

2019-10-22 10:38

美對陸12月加稅 有望喊卡

2019-10-21 23:29

氰化物毒殺6名家人 蛇蠍婦改遺囑吞家產嫁姦夫

2019-10-22 09:48

強生希望破滅 英國會議長拒再度表決脫歐協議

2019-10-21 22:49

哈吉貝颱風重創日本陰影下 日皇德仁正式宣告即位

2019-10-22 12:10

美商務部長羅斯：下月不見得會簽美中貿易協議

2019-10-21 21:04

Uniqlo廣告喚起慘痛過去 南韓急下架

2019-10-21 16:14

新日皇今登基 颱風不請自來

2019-10-22 00:25

任正非：美國打壓中國如同當年壓制日本

2019-10-21 15:39

全球陷入負利率 恐致經濟蕭條

2019-10-22 00:26

美中貿易協議樂觀跡象 美股三大指數全面上揚

2019-10-22 06:58

強生版協議案今再表決遭拒 脫歐恐續延

2019-10-22 00:03

糗大！和小自己22歲女友家人見面 媽媽竟是國中初夜床伴

2019-10-22 14:48

智利示威遭萬名軍警鎮壓 至少11死

2019-10-22 00:09

南韓總理出席日皇德仁即位儀式 將會晤安倍

2019-10-22 09:24

美官員：日本須提醒民眾陸軍事威脅 應裝備攻擊性武器

2019-10-21 18:23

美官員：美中競爭不存在對抗 美國不想跟大陸分裂

2019-10-21 17:22

「川普亂象交易」海撈數十億美元 民主黨促查內線交易

2019-10-22 07:52

從印尼到加泰隆尼亞 香港「反送中」模式能被複製？

2019-10-21 17:42

紐時分析川普視野：為何他願意沒拿到好處就撤軍？

2019-10-22 12:12

日本7-11啟動非24小時營業 8家分店將在深夜時段打烊

2019-10-22 00:33

加拿大大選 總理杜魯道率自由黨勝選

2019-10-22 14:12

自家度假村辦G7 白宮幕僚長：川普自認仍在餐旅業

2019-10-21 19:18

日本小七不再營業24小時 11月起8家店深夜打烊

2019-10-21 17:47

影／英國最多孩子家庭喜迎第22胎 出門旅行如軍事行動

2019-10-22 09:47

影／洛杉磯野火燒向名人豪宅區 空拍直擊驚險撤離

2019-10-22 13:15

英硬脫歐機率減 英鎊走揚

2019-10-22 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top