類鴉片藥物訴訟 4大藥商付2.6億和解「為全美控案奠定基礎」

2019-10-22 14:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合21日電



美國三家主要藥品分銷商和以色列一家藥廠21日與俄亥俄州兩個郡就類鴉片藥物氾濫和致人喪命案，達成2億6000萬元和解協議，被認為具有指標意義，為解決全國逾2600起類鴉片藥物氾濫的眾多控案奠定基礎。

和解協議是經過11個小時的協商，午夜時分在克利夫蘭的聯邦法院開始遴選陪審團前數小時才達成。協議雖然只涉及到俄州兩郡，但對全國都有意義。控方律師表示，兩郡不但達成很好的和解協議，同時也是全國其他控案的借鑒，以期達成一項涵蓋所有類似控案的全國性協議。

被控的美國三家藥物分銷商是AmerisourceBergen、Cardinal Health和McKesson，三家公司將賠償2億1500萬元，以色列的Teva製藥廠是賠償2000萬元現金和價值2500萬元的戒癮治療藥。但被告律師表示，和解協議沒有要求被告認罪。

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類鴉片藥物危機導致美國在過去20年逾40萬人喪命，全國的藥廠、藥物供應商和分銷商在許多州、地方政府和印第安部落面臨海嘯般的控告，俄亥俄州的聯邦法官近兩年在推動控辯雙方達成和解協議，包括全國的所有類似控案。

和解協議使雙方都避免進入庭審階段的危險和不確定性，提控的兩郡立刻獲得用於解決藥物危機的資金，藥物公司也避免被陪審團裁定有罪。

但一個準備出庭作證的長者表示，他的兒子在青少年時做手術後便離不開類鴉片藥，五年前死於海洛因使用過量，而死前已被列入進戒毒所治療的等候名單。他說，賠償金不能改變類鴉片藥給他的郡和全國造成的傷害，但仍可為陷入藥物危機的人提供幫助。

俄亥俄州2017年因藥物過量而死亡的人數全美第二，僅次於西維吉尼亞州。