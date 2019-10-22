影／洛杉磯野火燒向名人豪宅區 空拍直擊驚險撤離

2019-10-22 13:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國洛杉磯西部21日早上驚傳野火，短短一小時內快速焚燒約12萬平方公尺，威脅許多價值百萬美元的泳池豪宅。曝光畫面可見，居民慌張撤離，所幸大火並未造成建築物結構損傷和人員傷亡。

洛杉磯消防局在21日早上11點40分，接獲報案西部太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區發現野火，並立即派遣300名消防人員前往。

在乾旱的氣候下，野火在短短一個小時內就焚燒了30英畝（約12萬平方公尺）。該區擁有不少價值達400萬美元（約台幣12億元）豪宅，包括好萊塢A咖男星班·艾佛列克（Ben Affleck）和前NBA球星柯比·布萊恩（Kobe Bryant ）都住在這一區。女星蘇菲亞·李奇就在社群媒體上，分享一張濃煙從帕利塞德冒出的照片並寫道「喔！不！」

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隨著野火蔓延、濃煙密布，當局在中午12點半時，對該地區約200戶發出疏散令。有曝光畫面捕捉到，驚恐居民慌張撤離當下，還有人不死心，自己拿著水管企圖要阻止野火入侵家園。

到下午3點左右，這起野火已經延燒40英畝（約16萬平方公尺），所幸並沒有建築物結構嚴重受損。除了一名消防人員疑似因中暑而送醫治療外，並無其他傷亡。

洛杉磯消防局副局長表示，這起野火對第一線滅火的弟兄特別困難，因為他們得沿著陡峭斜坡往上爬，隨時還得小心岩石砸下來。