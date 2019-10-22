最新民調：14%共和黨人支持彈劾川普 6關鍵州分歧大

2019-10-22 13:26 世界日報 編譯樊蕙╱綜合21日電



民調指14%共和黨願彈劾川普，六關鍵州分歧大。 法新社 分享 facebook

民調機構Hill-HarrisX於21日公布民調顯示，14%的共和黨選民認為，川普總統應該被彈劾並下台。

這份民調是在白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)上周坦承，扣住對烏克蘭軍事援助與川普施壓烏國調查2016年大選有關之前進行的。但他事後宣稱講話遭到媒體誤解扭曲。

和9月底的民調數字相比，共和黨人支持彈劾的人數多了2%，當時眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)才剛針對川普「烏克蘭電話門」正式啟動彈劾調查。

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10月11日到12日的這份民調也顯示，整體而言，47%的選民支持彈劾，比9月的數字高出4個百分點。

根據這份民調，支持彈劾的民主黨選民從上一份的75%增加到81%。支持彈劾的獨立選民增加4個百分點來到41%。

而紐約時報與西耶納學院(Siena College)公布的民調則顯示，可望決定2020年總統大選局勢的關鍵州，選民普遍支持眾院民主黨上月啟動的彈劾調查，但多數選民仍反對彈劾川普，不希望他下台。

在2016年選舉中川普贏得最險的6個州，支持彈劾調查的登記選民比反對派多出5%，以50%對45%。同一批選民也表示反對彈劾川普並讓他下台，以53%對43%。

民調結果描繪出選前一年戰場州(battleground states)選民意見極度分歧，川普總統的核心支持者與反對者都非常興奮並團結。但在此同時也有一小群相對中立的選民成為關鍵，只占選民的7%，支持彈劾調查，卻不希望彈劾川普並讓他下台。

民調也顯示，自從9月底反川普聲浪高漲以來，民意已趨穩定，華府政壇又回復兩黨僵持局面。。

民主黨陣營一直擔心彈劾會導致中間選民支持流失，但在賓州、佛州、密西根州、威斯康辛州、北卡羅來納州和亞利桑納州等關鍵州，多數選民仍支持彈劾調查。