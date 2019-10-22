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波洛西公布四大頁濫權清單 川普嗆讓「吹哨者」身分曝光

2019-10-22 13:23世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

波洛西公布川普濫權事實清單。 法新社
波洛西公布川普濫權事實清單。 法新社
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民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)辦公室21日公布一份民主黨調查並整理的川普總統濫權事實清單，顯示川普企圖透過向烏克蘭政府施壓，達到打壓選舉政治對手的目的。川普總統則呼籲共和黨眾議員要挺住民主黨的黨派攻擊。

波洛西辦公室在聲明中指出：「川普違背就職誓詞，背棄我們的國家安全，還違反我們選舉的公平公正，只為了謀求他自己的政治利益。」

在長達四頁的川普濫權事實清單當中，總共分為「整肅」、「選舉壓力」以及「掩飾」三大項目。聲明結論指出，來自情報單位的「吹哨者」檢舉報告，列舉了白宮企圖掩蓋7月25日川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話的真相，下令封鎖相關資料。

面對立法部門磨刀霍霍的彈劾壓力，川普21日則呼籲共和黨同僚「必須變得更強硬，奮力搏鬥」。

根據媒體報導，川普在內閣會議上還說，應該讓檢舉「電話門」的「吹哨者」身分曝光。他說：「對於我的電話交談，提供完全錯誤訊息的人，我們難道還要保護他的身分嗎？我不知道，你們告訴我。」川普進一步表示，提供資料給「吹哨者」的政府官員，身分同樣應該要曝光。

川普也說，民主黨國會議員想要發動彈劾，「是因為這是能讓他們勝利的唯一之道。他們手上什麼都沒有，他們只有一通電話，而這通電話是完美無缺的。他們有的只是一個消失得無影無蹤的吹哨者。這人跑到哪裡去了？」

民主黨國會議員在本周針對「電話門」調查排定了兩場閉門聽證會，美國駐烏克蘭大使泰勒(Bill Taylor)22日便將作證。泰勒在與其他美國外交官的簡訊往來中，曾對白宮扣留對烏克蘭軍事援助，施壓烏克蘭調查2016年美國大選，並且要求烏克蘭調查民主黨前任副總統白登(Joe Biden)兒子杭特‧白登(Hunter Biden)任職的一家能源公司。

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)由於率領川普彈劾調查，在聽證中發言被共和黨及川普認為誇大不實，遭到共和黨國會議員發動譴責，但譴責提案在21日晚投票未過，遭到民主黨多數票封殺。

在以民主黨占多數的眾院當中，這項譴責謝安達的提案21日以218票反對對185票贊成的表決比數，並未過關。

民主黨國會議員在未來幾周即將決定是否針對彈劾川普交付全院表決。如果彈劾案在眾院過關，下一步將進入參院，由參議員表決川普遭控涉嫌違法情事，是否構成下台理由。

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