親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

中國GDP穩中有進？人大教授發文打臉秒被刪

電話門彈劾調查線索增多 美眾院感恩節前恐難投票

2019-10-22 13:22世界日報 編譯孫梁╱綜合21日電

烏克蘭電話門調查線索不斷增加，眾院感恩節投票恐難實現。 法新社
烏克蘭電話門調查線索不斷增加，眾院感恩節投票恐難實現。 法新社
分享

眾院民主黨人希望盡快結束彈劾調查和對川普總統的濫權進行表決，部分民主黨人希望縮小調查範圍，只限於川普把軍援與向烏克蘭施壓掛鉤，以便更快做出結論，可在感恩節前表決，否則將拖到年底。

但許多民主黨人表示，彈劾調查已證明比最初的設想更複雜，因為對每個證人提供的線索都要深入調查，與新證人約談和索取資料。而且為已故眾議員庫明斯舉行喪禮及許多證人需聘請律師，多個證人的作證時間還要重約。

調查中的許多步驟要花費大量時間，如要求前白宮國安顧問波頓前來作證和舉行公開聽證，都要在眾院表決前完成。

國會民主黨眾議員康諾利說，每次約談都會產生不同的線索和調查方向，不知道還能讓我們掌握多少證據。

民主黨面臨的挑戰是，民主黨希望徹底調查，但調查時間延長使華盛頓其他國家大政受到重大影響消耗，如果拖至新年，就要進入大選年。

但眾院議長波洛西和眾院情報委員會主席謝安達都拒絕說明調查的時間表，波洛西說，調查時間的長短取決於事實。

但參與調查的民主黨人表示，部分人最初設想秋季前結束調查，但現在看來過於樂觀。一名參與調查的民主黨人說，調查很可能在感恩節到聖誕節之間結束，然後我們將做出重要決定，是否付諸表決。

如果眾院決定彈劾，川普將成為美國史上第三個被眾院彈劾的總統，但還要參院審議，而參院的審議將需數周。柯林頓1999年被眾院彈劾後，到參院審議了一個多月。

眾院的彈劾調查要約談許多政府部門的證人，包括國務院、國防部、能源部、預算管理局和白宮的國安會，這些證人掌握了川普與烏克蘭關係和有關川普私人律師朱利安尼的第一手資料。民主黨人表示，第一輪的約談增加了新的約談人名單，國會民主黨眾議員卡斯楚(Joaquin Castro)說，駐歐盟大使作證時，就提到了事關彈劾調查的一些人。

民主黨川普國安會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

影／洛杉磯野火燒向名人豪宅區 空拍直擊驚險撤離

2019-10-22 13:15

最新民調：14%共和黨人支持彈劾川普 6關鍵州分歧大

2019-10-22 13:26

波洛西公布四大頁濫權清單 川普嗆讓「吹哨者」身分曝光

2019-10-22 13:23

越來越難辯護… 川普鐵粉立場鬆動 葛理漢有條件支持彈劾

2019-10-22 13:14

縱火燒死5人 9歲童不懂為何遭起訴法官耐心解釋

2019-10-22 13:12

米雪兒秀健身照：女性要把自己健康放第一

2019-10-22 13:09

華盛頓州大研發 新品種「宇宙脆」蘋果12月上市

2019-10-22 13:04

美大學入學弊案 又4名家長認罪

2019-10-22 13:02

4死！龍捲風、風暴夜襲南部多州

2019-10-22 13:01

紐時分析川普視野：為何他願意沒拿到好處就撤軍？

2019-10-22 12:12

自吹當總統讓他損失幾十億 川普：我有錢不在乎

2019-10-22 10:34

自家度假村辦G7 白宮幕僚長：川普自認仍在餐旅業

2019-10-21 19:18

席勒：川普效應加持 美國短期內不會衰退

2019-10-21 17:25

川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41

立場丕變 共和黨大老：川普敘國政策有機會成功

2019-10-21 16:10

川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05

朱利安尼是電話門關鍵 眾院兩黨都呼籲他來作證

2019-10-21 16:03

敘利亞政策、G7受撻伐 川普被砲轟最慘的一周

2019-10-21 15:50

受夠川普陣營打壓 專業外交官紛赴國會作證

2019-10-21 15:43

羅穆尼表態支持彈劾川普 華勒斯：參院2成共和黨支持

2019-10-21 15:37

護航川普屢失言 白宮代理幕僚長穆瓦尼恐下台

2019-10-21 14:07

女大學生遭勒斃…前男友罕見海外受審 美警方視訊作證

2019-10-21 13:08

誇張煽動傳承川普 長子小唐納成造勢要角

2019-10-21 13:04

喬治亞州戰車凌晨翻覆落水 美軍3死3傷

2019-10-21 12:56

紐約僑界拱選副總統 賴清德微笑以對

2019-10-21 12:14

假甘迺迪信讓希拉蕊撿到槍 暗諷川普對土政策

2019-10-21 11:58

6歲小女孩改變模型玩具兵產業：為何沒有女兵？

2019-10-21 11:48
看更多

熱門文章

泰版甄嬛傳？詩妮娜妃子上位不成 反被泰王撤頭銜

2019-10-21 22:37

搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

2019-10-21 14:33

泰版甄嬛傳！泰王廢妃 不只因她想篡位當皇后…

2019-10-22 11:00

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

2019-10-22 09:00

好「胸」高爾夫正妹球員 揮桿引70多萬人按讚觀看

2019-10-21 21:36

川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05

川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41

日本珍奶熱絲毫不見退燒跡象 連黑道都參一咖

2019-10-21 20:11

房東趕走20年租客 整理時屋內髒亂還挖出一具腐屍

2019-10-21 15:24

反制美科技制裁 陸開放晶片RISC-V逾百家結盟

2019-10-21 17:25

影／羞辱撤退！美軍撤離敘北城鎮時 沿途遭庫德族丟馬鈴薯

2019-10-22 08:46

飛機廁所外洩不明氣體 空服員昏倒乘客不適緊急降落

2019-10-22 10:18

神！8歲男孩靠一項技能 買了房子還霸氣養全家

2019-10-22 11:33

大陸請求WTO准許對美國進行制裁 涉及24億美元

2019-10-21 20:31

中途島戰後沈船77年！日軍航母找到了 研判是赤城號

2019-10-21 19:57

美對陸12月加稅 有望喊卡

2019-10-21 23:29

強生希望破滅 英國會議長拒再度表決脫歐協議

2019-10-21 22:49

日皇即位禮下午登場…先行祭天照大神等古禮 2千賓客出席

2019-10-22 10:38

氰化物毒殺6名家人 蛇蠍婦改遺囑吞家產嫁姦夫

2019-10-22 09:48

美商務部長羅斯：下月不見得會簽美中貿易協議

2019-10-21 21:04

哈吉貝颱風重創日本陰影下 日皇德仁正式宣告即位

2019-10-22 12:10

新日皇今登基 颱風不請自來

2019-10-22 00:25

任正非：美國打壓中國如同當年壓制日本

2019-10-21 15:39

Uniqlo廣告喚起慘痛過去 南韓急下架

2019-10-21 16:14

全球陷入負利率 恐致經濟蕭條

2019-10-22 00:26

美中貿易協議樂觀跡象 美股三大指數全面上揚

2019-10-22 06:58

強生版協議案今再表決遭拒 脫歐恐續延

2019-10-22 00:03

影／男從路邊竄出衝撞汽車 出手捶爛擋風玻璃

2019-10-21 14:08

智利示威遭萬名軍警鎮壓 至少11死

2019-10-22 00:09

南韓總理出席日皇德仁即位儀式 將會晤安倍

2019-10-22 09:24

美官員：日本須提醒民眾陸軍事威脅 應裝備攻擊性武器

2019-10-21 18:23

美官員：美中競爭不存在對抗 美國不想跟大陸分裂

2019-10-21 17:22

「川普亂象交易」海撈數十億美元 民主黨促查內線交易

2019-10-22 07:52

立場丕變 共和黨大老：川普敘國政策有機會成功

2019-10-21 16:10

從印尼到加泰隆尼亞 香港「反送中」模式能被複製？

2019-10-21 17:42

日本7-11啟動非24小時營業 8家分店將在深夜時段打烊

2019-10-22 00:33

紐時分析川普視野：為何他願意沒拿到好處就撤軍？

2019-10-22 12:12

自家度假村辦G7 白宮幕僚長：川普自認仍在餐旅業

2019-10-21 19:18

退休金制度 荷蘭丹麥最佳 中日韓後段班

2019-10-21 14:06

席勒：川普效應加持 美國短期內不會衰退

2019-10-21 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top