電話門彈劾調查線索增多 美眾院感恩節前恐難投票

2019-10-22 13:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合21日電



烏克蘭電話門調查線索不斷增加，眾院感恩節投票恐難實現。 法新社 分享 facebook

眾院民主黨人希望盡快結束彈劾調查和對川普總統的濫權進行表決，部分民主黨人希望縮小調查範圍，只限於川普把軍援與向烏克蘭施壓掛鉤，以便更快做出結論，可在感恩節前表決，否則將拖到年底。

但許多民主黨人表示，彈劾調查已證明比最初的設想更複雜，因為對每個證人提供的線索都要深入調查，與新證人約談和索取資料。而且為已故眾議員庫明斯舉行喪禮及許多證人需聘請律師，多個證人的作證時間還要重約。

調查中的許多步驟要花費大量時間，如要求前白宮國安顧問波頓前來作證和舉行公開聽證，都要在眾院表決前完成。

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國會民主黨眾議員康諾利說，每次約談都會產生不同的線索和調查方向，不知道還能讓我們掌握多少證據。

民主黨面臨的挑戰是，民主黨希望徹底調查，但調查時間延長使華盛頓其他國家大政受到重大影響消耗，如果拖至新年，就要進入大選年。

但眾院議長波洛西和眾院情報委員會主席謝安達都拒絕說明調查的時間表，波洛西說，調查時間的長短取決於事實。

但參與調查的民主黨人表示，部分人最初設想秋季前結束調查，但現在看來過於樂觀。一名參與調查的民主黨人說，調查很可能在感恩節到聖誕節之間結束，然後我們將做出重要決定，是否付諸表決。

如果眾院決定彈劾，川普將成為美國史上第三個被眾院彈劾的總統，但還要參院審議，而參院的審議將需數周。柯林頓1999年被眾院彈劾後，到參院審議了一個多月。

眾院的彈劾調查要約談許多政府部門的證人，包括國務院、國防部、能源部、預算管理局和白宮的國安會，這些證人掌握了川普與烏克蘭關係和有關川普私人律師朱利安尼的第一手資料。民主黨人表示，第一輪的約談增加了新的約談人名單，國會民主黨眾議員卡斯楚(Joaquin Castro)說，駐歐盟大使作證時，就提到了事關彈劾調查的一些人。