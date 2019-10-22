越來越難辯護… 川普鐵粉立場鬆動 葛理漢有條件支持彈劾

2019-10-22 13:14 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)。 法新社 分享 facebook

南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)堪稱川普總統在國會山莊最堅定有力的辯護者之一，但現在卻出現立場鬆動。葛理漢接受Axios新聞網站專訪時說，並不會「不顧一切代價」去支持川普。

川普在10月初宣布從敘利亞北部撤出美軍，葛理漢的看法便與川普相左。身為參院司法委員會主席的葛理漢在Axios新聞網站的訪問中表示，如果眾議院通過彈劾川普，而且越來越多證據顯示川普確實有不當行為，他將不排除投票彈劾案。

被問到是否可能支持川普的彈劾案時，葛理漢說：「當然。讓我看到犯罪事實的證據。如果你能讓我看到，川普除了與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今年7月25日的電話交談之後，確實有著利益交換情事，那將是讓人非常憂心的狀況。」

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在過去，護主心切的葛理漢為川普辯護時曾被媒體發現扭曲事實，或對特定事實略而不提，如今葛理漢的說法則透露出微妙變化。

事實上，除了葛理漢之外，還有其他幾位重量級共和黨國會議員也出現令人玩味的說詞改變，紛紛與川普切割，引起外界關注國會對川普啟動的彈劾案，或許真的有機會過關。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員魯尼(Francis Rooney)上周五表示，對於彈劾案抱持開放態度，因為「想知道事實真相為何，也想做出對的事情，因為跟面對這棟建築物裡任何人的時間相比，我要面對我的孩子非常長久的時間。」魯尼隔日便宣布不會參加連任選舉。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)對於川普從敘利亞撤軍的決策也曾警告是個「重大錯誤」，將近130位共和黨籍聯邦眾議員投票批評川普的敘利亞撤軍決定。

川普上周宣布要在川普集團(Trump Organization)旗下「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫俱樂部」(The Trump National Doral Miami Golf Club)俱樂部舉辦2020年七大工業國高峰會議之後，華盛頓郵報報導分析，川普不斷接獲訊息指出，如此決定讓共和黨籍參議員面臨彈劾案壓力時，「變得越來越難以團結一致。」