縱火燒死5人 9歲童不懂為何遭起訴法官耐心解釋

2019-10-22 13:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合21日電



美國伊利諾伊州9歲男童涉嫌對拖車屋縱火，導致五人死亡，面臨五項一級謀殺罪名。圖為示意圖，非本新聞提到的拖車屋。美聯社 分享 facebook

一個縱火造成五人喪生的九歲男童，21日在伊利諾州伍佛郡青少年法庭出庭面對謀殺和縱火等罪名指控。他連自己遭到刑事起訴都不懂，法官還得努力向他解釋。

「芝加哥論壇報」說，這個男孩穿著寬鬆的藍色長褲和紅黑格子襯衫，雙手插在口袋裡走進法庭。他與法庭指派的律師坐在一起，雙腳幾乎碰不到地面，頭部還沒椅背高。

伊利諾州兒童和家庭服務局 (DCFS)代表，以及男童的父親和祖父母也到場。

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他被控今年4月初在一棟活動住宅縱火，造成四名親人和母親的男友喪生。由於年紀太小，他即使被定罪仍無法處以徒刑，只會面對監管行為。

死者包括他母親凱蒂‧歐伍德34歲的男友傑森‧渥爾、兩人一歲和兩歲的孩子、歐伍德69歲的母親和一個兩歲姪女。

主審法官向被告宣讀第一款罪名，表示他被控一級謀殺罪，因為他對拖車住宅縱火，造成傑森‧渥爾喪生。法官問他是否瞭解，他搖頭表示不懂。法官追問：「你不懂什麼？」他說：「我做了什麼。」

法官重新來過，唸到某些字時，特別停下來為他解說。法官唸了幾款罪名後，男童告訴律師，他不知道這些指控是什麼意思。

法官耐心解釋，直到男童點頭說他懂了。本案將在下個月再度開庭。

這個男童在事發兩天後即交由DCFS監護。一些維權者批評對這麼小的孩子控以謀殺罪。雖然他年紀小得不能收押，可是如被定罪和違反假釋，他一旦年滿10歲法官可把他交由郡方監禁，年滿13歲可交由州青少年監獄看管。

州郡和地方當局都裁定這件致命火災是蓄意縱火造成的，歐伍德也證實兒子縱火。事發後她已失去兒子的法定監護權。

法官接受DCFS的要求，對本案下達禁口令，不過這是否與歐伍德向媒體提供兒子的照片有關不得而知。