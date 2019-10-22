米雪兒秀健身照：女性要把自己健康放第一

2019-10-22 13:09 世界日報 編譯樊蕙／綜合21日電



推廣運動養生，米雪兒歐巴馬秀健身成果。圖／取自IG 分享 facebook

前任第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)，20日在社群網站Instagram分享一張照片，55歲的她在健身房裡用雙手舉起健身球，同時進行深蹲的動作。

搭配照片的貼文寫道：「我們無法在每個當下都身心舒暢。但是儘管如此，我上健身房時總是很高興。在這個『照顧自己星期天』，大家都是如何照顧自己的呢？」

米雪兒在路易斯安納州紐奧良市(New Orleans)「精華音樂節」(Essence Festival)的一場對談中，說明女性保持健康的重要。

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她在台上接受好友暨哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞主播蓋爾‧金恩(Gayle King)訪問時說，女人必須彼此「反向訓練」，改掉把自身健康放最後的習慣。

她分享自身經驗時說：「談到女人的健康，我們總是忙著付出、照顧別人，以至於我們幾乎會為撥出時間照顧自己而有罪惡感。」

米雪兒回憶當初兩個女兒都還很小的時候，「很多母親都會了解這一點，因為我自己就是在生完小孩後，環顧四周卻發現，我根本沒有時間留給自己，而我老公卻可以每天上健身房。我就問他怎麼做到的，他只說：『我會安排時間上健身房。』我當下就非常驚訝。」

她說：「從此我們就開始接受諮商，你們知道的，這就是我們的問題之一。當時我很生氣，因為他去做了需要為自己做的事。我認為許多女人都很難把自己排進優先順序，更遑論放在第一順位。」

「如果我們身為女人、母親、與祖母，都不能共同行動，我們就無法讓子孫們步入正軌。」

米雪兒表示，她會定期接受健康檢查，從未錯過乳房攝影與子宮頸抹片檢查，也做過大腸鏡檢查。「我不會對食物太執著，但我也會確保蔬菜與水果的攝取。」

至於運動，米雪兒認為從重量訓練和沉重的心肺訓練轉換到「類似瑜珈的運動讓我保持柔軟度。」

她說：「我希望感覺健康，更想讓自己越健康更好，因為我希望到了70歲和80歲都能享受人生。」