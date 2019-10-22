華盛頓州大研發 新品種「宇宙脆」蘋果12月上市

2019-10-22 13:04 世界日報 編譯樊蕙／綜合報導



華盛頓州立大學研發新品種蘋果 「宇宙脆」 將上市。美聯社 分享 facebook

華盛頓州立大學(Washington State University)研發出新品種的蘋果，名叫「宇宙脆」(Cosmic Crisp)，預定12月1日上市。

因為表皮上有金黃色的斑點，看起來就像是遙遠的星星，所以被命名為「宇宙脆」。

新品種據信可在倉庫與冰箱保存更久，口感也更香脆多汁，更巧妙地平衡酸味與甜味。

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「宇宙脆」是第一個在華盛頓州開發的蘋果品種。當地農民資助校方進行研究，並享有上市十年內的獨家販售權。

「宇宙脆」是由抗病性高的品種「進取」(Enterprise)、和以爽脆口感大受歡迎的品種「蜜脆」(Honeycrisp)雜交育種。

「蜜脆」又被稱為「賺錢脆」，由明尼蘇達大學(University of Minnesota)研發，數十年前推出時大受歡迎，也是「宇宙脆」之前最新研發的品種。

目前農民已經種植1200萬株「宇宙脆甜」果樹，顯示大家對新品種信心十足。今年內預計只有45萬箱上市銷售，每箱40磅重，預計2020年可望達到200萬箱，到了2026年更將增加到2100萬箱。

華盛頓州是美國最主要的蘋果產地，占全國供應量的六成，相當於1.4億箱，每年收益達25億元。

該州約有1500人種植蘋果，面積17萬5000英畝。

目前華盛頓州最多的是加拉(Gala)蘋果(占23%)、五爪(Red Delicious)蘋果(占20%)、還有富士(Fuji)蘋果(占13%)。

華盛頓蘋果協會(Washington Apple Commission)發言人亞當斯(Toni Lynn Adams)表示：「新品種的蘋果令人振奮。一個全新品種能振興市場與產業。」

「宇宙脆」的蘋果樹要種植三年才能收成。目前已經獲得1050萬元的行銷預算。研發團隊的行銷小組成員說：「這將是全世界史上最大規模的新品種上市。」