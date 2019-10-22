美大學入學弊案 又4名家長認罪

2019-10-22 13:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合21日電



大學入學弊案又四名家長認罪。美聯社 分享 facebook

又有四名家長對花錢賄賂，以把子女送進著名大學認罪；一名被控協助推動這種陰謀的德州男子也同意認罪。

面對聯邦檢察官加強施壓，四名原來拒絕認罪的家長21日改變立場，承認觸犯共謀詐欺和洗錢罪名。檢方上周警告拒絕認罪的家長，表示他們可能被追加控以聯邦項目賄賂罪。

太平洋投資管理公司 (PIMCO)前執行長賀吉 (Douglas Hodge)，率先承認付了52萬5000元給大學入學顧問辛格(William Singer)，讓一對兒女以運動健將名義進入南加州大學。

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賀吉今年3月被捕後，曾悍然拒絕接受承認一款共謀詐欺罪的認罪協議，結果後來又加上共謀洗錢罪名。

曾在製造Hot Pocket冷凍食品的美國廚師公司擔任高級主管的賈納夫斯 (Michelle Janavs)，承認花40萬元，讓兒子2017年以網球健將名義進入喬治城大學。她另外花了10萬元，在2017和2019年幫兩個女兒在ACT大學入學測驗作弊。

曾任海格資本公司 (Hercules Capital)執行長的恩瑞格斯 (Manuel Henriquez)，與妻子承認花40萬元賄賂，讓長女2016年以網球健將名義進入喬治城大學；他們也花錢幫兩個女兒四度在大學入學測驗作弊。

在休士頓經營網路俱樂部的福克斯 (Martin Fox)21日也與檢方達成協議，同意承認觸犯一款結夥犯罪的罪名。

檢方說，福克斯居間安排賄賂，在休士頓一個大學入學測驗考場，幫有錢人的孩子作弊，並以運動健將名義，幫兩個學生進入聖地牙哥大學，幫另一個學生進入德州大學。他同意歸還從這些詐欺陰謀獲得的24萬5000元。

除了21日認罪的四名家長，另有15名父母已對涉及這項龐大的大學入學弊案認罪，還有15個家長頑抗不屈。在已判刑的10名家長中，九人獲判徒刑，刑期最短的兩周，最長的五個月。