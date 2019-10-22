4死！龍捲風、風暴夜襲南部多州

2019-10-22 13:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合21日電



南方多州20日夜發生龍捲風和風暴，四死。美聯社 分享 facebook

南方多州20日連夜遭到惡劣天氣重創，包括一個龍捲風侵襲達拉斯一處人口稠密的地區，許多住宅和商店被摧毀，幸僅有部分人受輕傷；阿肯色和奧克拉荷馬州則因風暴造成四人死亡，其中阿州一人在家時被倒樹砸中房屋而死。

龍捲風20日晚9時許掃過達拉斯附近的愛田機場，但機場沒有設備受損。龍捲風導致數萬人斷電，德州急救部門說，三名傷者住進醫院，但沒有性命危險。

龍捲風21日向東移動，阿肯色州東部毗鄰密西西比河的地區發布了龍捲風警告，受影響的地區還包括阿拉巴馬、路易斯安納、密西西比和田納西州，可能出現強烈雷暴雨。

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龍捲風來襲時，達拉斯的KNON-FM電台被迫中斷播音，一名播音員說，先是出現斷電，接著是勁風呼嘯而至。播音室受損嚴重，他們趕忙躲進衛生間，在廁所裡感到建築在搖晃，到處響起玻璃的破碎聲，他們在廁所一直待到一切靜止後才出來，結果看到播音室被風摧毀。

達拉斯市長強森21日發表談話說，達拉斯這次很幸運，龍捲風中沒有失去一條生命，也沒有人受重傷，我們應當感恩。

10月出現龍捲風並非正常，而且龍捲風較少波及到城市。氣象人員的研究顯示，只有三分之一的強烈龍捲風會掃過人口超過5000人的城鎮。過去25年，達拉斯-福和市地區至少遭到三次龍捲風襲擊。

達拉斯消防部門說，第41消防隊的建築嚴重受損，強風將屋頂掀起，室內滿地碎片，但沒有一個消防員受傷。

龍捲風影響德州北部和阿肯色西北部的空中交通，達拉斯愛田機場21日有63個航班晚點，18個被取消。達拉斯-福和市機場取消了78個航班，200多個晚點。阿肯色州西北地區一座機場取消17個航班，十多個晚點。