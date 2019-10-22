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紐時分析川普視野：為何他願意沒拿到好處就撤軍？

2019-10-22 12:12聯合報 編譯馮克芸／即時報導

本月21日在伊拉克艾比爾市，有一列從敘利亞北部撤出的美軍車隊。路透
本月21日在伊拉克艾比爾市，有一列從敘利亞北部撤出的美軍車隊。路透
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紐約時報21日分析指出，阿富汗神學士組織一直希望美軍撤出阿國，土耳其一直希望美軍撤出敘利亞北部，北韓也一直希望美軍至少停止與南韓舉行軍事演習；美國總統川普如今在美方沒什麼斬獲的情況下，就答應了上述三方的要求，因為他認為，必須盡早扭轉美國數十年來的海外軍事冒險。

自詡為優秀談判者的川普，在全球不只一個地方，未從對手或敵國那裡取得讓步，就放棄了美軍現身可帶來的影響力，這種決定反映了他的堅定信念：把美軍帶回家，或至少是把美軍移出可能發生戰爭的熱點，比爭到實質好處還重要。

在他看來，美國數十年來的海外軍事冒險，耗費許多人命與財富，繼續等待與對手或敵國簽訂協議，只會延長這種全國性災難。

但許多退休外交官、外交政策專家及國會議員都擔心，川普此舉是在一無所獲的情況下，揮霍美國在世界的強權及影響力。他們說，美國單方面撤軍，會讓敵人壯膽、讓盟友痛苦。例如，以色列現在擔心美國在中東的持久力，而北韓及神學士都知道，他們無需付出代價就可達成目標。

總部設在華府的保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies，FDD）高級顧問漢納（John P. Hannah）說：「對於川普總統的舉動，我很難推測出確切的策略邏輯。」

喬治華盛頓大學國際事務研究所所長貝格提（Reuben E. Brigety II）也說，川普那種看似善變的決策模式和諸多決定本身，都讓人憂心。

川普21日在內閣會議中告訴記者，美國之所以要撤軍，是要把美軍帶回家，川普說：「那是大事。這麼做可能奏效。如果不是這樣，會有人像打了300年戰爭那樣，一直打下去。這事很簡單，真的非常簡單。」

曾在歐巴馬政府擔任副國務卿的謝爾曼（Wendy R. Sherman）說，川普是個非贏即輸的談判者，「那是他作為地產開發商時所做的事。他不理解更廣闊的視野、諸多事項的互連互接、各種更高成本、更大利益的損失。」

紐時統計，目前約有20萬美軍駐防世界各地，其中約半數是駐在歐洲及亞洲相對危險性較低之處。另有數萬美軍部署在中東，其中一小部分是在阿富汗、伊拉克及敘利亞這些交戰區：

•阿富汗，12000-13000人。

•敘利亞，約200人。

•伊拉克，約6000人。

•沙烏地阿拉伯及其他波斯灣國家，45000-65000人。

•非洲，6000-7000人。

•日本及南韓，約78000人。

•北約國家，超過35000人。

•其他，超過2000人。

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