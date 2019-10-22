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美副總統潘斯周四重大演說 料扮「黑臉」抨擊大陸人權

2019-10-22 07:28經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

美國副總統潘斯預訂周四發表有關中國問題的重大演說，備受市場分析師關注。據分析師推測，潘斯可能在人權問題上扮演「黑臉」，可以替扮演「白臉」的美國總統川普排除美中協議的障礙。

以下是彭博整理市場對潘斯演講的相關看法：

Compass Points的Issac Boltansky

「考量基本面和政治現實，我們預料潘斯會採取強硬而防禦性的措詞」，潘斯將視為「黑臉」，為川普扮演「交易者」預備條件。

Veda的 Henrietta Treyz

「潘斯公認會將宗教自由列為優先話題，過去他這在議題上對中國向來不假辭色。」正值「美中貿易貿易協商高風險關頭」，他的演說乃眾所關注。

「要擺脫參院正式表決香港法案的最好辦法，就是由副總統潘斯或國務卿龐培歐或其他白宮高層官員聲明，認同NBA、維吾爾族、香港抗議、和眾院投票的種種顧慮。」

Cowen的Chris Krueger

潘斯對中國的「人權」演說將是他這次「10月重大演說的重頭戲」，焦點可能放在香港。

市場推測，潘斯可能在中國人權問題上扮演「黑臉」。路透
市場推測，潘斯可能在中國人權問題上扮演「黑臉」。路透
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潘斯香港人權
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