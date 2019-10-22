川普：中國暗示貿易協議談判仍在進行 朝11月簽字推進
2019-10-22 06:34
經濟日報 編譯劉忠勇
／即時報導
美國總統川普表示，中國方面暗示有關初步貿易協議的談判正在推進之中，美中領導人下月在智利高峰會上簽署協議的預期升高。
川普周一在白宮內閣會議上表示：「他們已經開始買了（農產品），我要的更多。」
美國商務部長羅斯周一表示，現在更重要的是把貿易協議的細節談妥敲定，而非為了川普下月在與中國國家主席習近平見面的峰會上簽署協議，
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羅斯還告訴福斯商業頻道，協議的「實際內容」將分兩個階段完成。本月初達成的初步協議是要中國大幅擴大對美國購買農產品，並同意在一些智慧財產權，金融服務和匯率問題上予以讓步。美國的交換條件是承諾在耶誕購物季節即將來臨之前，取消月中上調對大陸關稅的計畫。
此貿易協議代表為期18個月的貿易戰的暫時休兵，但並未達到川普所尋求經濟政策大幅改革。此初步協議也未涉及華為。
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