席勒：川普效應加持 美國短期內不會衰退

2019-10-21 17:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



諾貝獎經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒表示，川普多頭效應使美國可能還要好幾年才會陷入衰退。

席勒說，美國總統川普正創造一個有利於消費者大舉花費的環境，成為推遲衰退的主要力量。他說，消費者支出在景氣循環的末期仍保持不墜，原因令人好奇。這次史上最長的經濟擴張，部分或許與前總統歐巴馬有關，但能維持不墜這麼久，需要進一步解釋。

行為金融學專家席勒認為，美國人仍打開荷包花錢，與川普所代表的象徵「消費」有關。他說，許多人從川普這位激勵人心演說家的豪奢生活方式得到靈感，因此放膽 消費。

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席勒也強調，華爾街仍面臨風險及不確定性，川普必須安度彈劾調查，市場才會大漲，這是他樂觀預期的最大威脅。他認為，若川普安然過關，可能在一段時間內助漲市場，「我們也許正身處於川普時代」，川普對市場有激勵效應，不僅僅是減稅而已。