席勒：川普效應加持 美國短期內不會衰退
2019-10-21 17:25
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
諾貝獎經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒表示，川普多頭效應使美國可能還要好幾年才會陷入衰退。
席勒說，美國總統川普正創造一個有利於消費者大舉花費的環境，成為推遲衰退的主要力量。他說，消費者支出在景氣循環的末期仍保持不墜，原因令人好奇。這次史上最長的經濟擴張，部分或許與前總統歐巴馬有關，但能維持不墜這麼久，需要進一步解釋。
行為金融學專家席勒認為，美國人仍打開荷包花錢，與川普所代表的象徵「消費」有關。他說，許多人從川普這位激勵人心演說家的豪奢生活方式得到靈感，因此放膽 消費。
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席勒也強調，華爾街仍面臨風險及不確定性，川普必須安度彈劾調查，市場才會大漲，這是他樂觀預期的最大威脅。他認為，若川普安然過關，可能在一段時間內助漲市場，「我們也許正身處於川普時代」，川普對市場有激勵效應，不僅僅是減稅而已。
儘管席勒的樂觀立場，但他也提醒說，不是一切都這麼美好。根據席勒本益比（Shiller PE Ratio）偏向空頭，未來18個月內美國經濟有五成機會陷入衰退。但席勒認為，川普支持支出與親商的主張若使其成功連任，經濟和市場都還有許多上漲空間，且不要錯以為衰退即將發生，下次衰退可能是三年後，而就算真的衰退，情況也不嚴重，
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