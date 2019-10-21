川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41 香港01 記者鄭悅／報導



川普與義大利總統會面時，女翻譯的表情讓她在網路上暴紅。 路透 分享 facebook 外界對美國總統川普（Donald Trump）時常語出驚人已見怪不怪，惟他的言行令一向見慣場面的專業傳譯員都難以視若無睹。他10月16日在白宮會見義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）時，發表「美國與義大利自古羅馬時期就是盟友」等言論，令身後的女翻譯不時露出疑惑、錯愕的表情。她因此意外成為「網絡紅人」。

川普16日與義大利總統馬塔雷拉會談時，身後傳譯員的表情變化引起人們的關注。有網友指，川普在開場提到美國與義大利的關係，意指兩國自古羅馬時期就是盟友，而傳譯員在整場會議中，不時瞪大眼睛、露出疑惑、錯愕或驚慌的神情，瞬間成為網絡熱話。

美國建國於1776年，而古羅馬建立於公元前753年，在公元前410年瓦解，有網友形容傳譯員的表情，「就是我們所有人的樣子」，亦有人表示「川普是在開玩笑嗎」。

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白宮於16日引述川普的原話發布Twitter推文，不過場景與媒體報道有所不同。川普的原話實際上可指「美國與義大利由可追溯至數千年的古羅馬文化聯繫在一起。」而根據白宮發布的圖片，川普當時在記者會上說出這句話，身後沒有翻譯人員。

根據網絡上現有的影片，翻譯員雖然未必是因為川普的「古羅馬」言論感到驚訝，但是川普的不少言論可能讓她產生「我是不是聽錯了」的想法。有網友將她的畫面製作成表情包，對該女士表示同情。「可憐的女士，她原本以為只是翻譯英文，卻沒想到要翻譯川普語。」

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文章授權轉載自《香港01》