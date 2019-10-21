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川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報20日報導，美國過去從未公開承認，約有50項戰術核武存放在土耳其；這個祕密在上周三（16日）被美方間接證實，而證實此事的人就是美國總統川普。由於川普下令美軍從敘利亞北部撤軍，記者問到美國核武的安全性，川普說：「我們有信心。」

川普當時說：「我們有信心，且我們在那裡有個絕佳的空軍基地，非常強大的空軍基地。」他指的是距離敘土邊境約400公里的土耳其因吉利克空軍基地。

紐時指出，過去60多年來，土耳其一直是美國的核武基地。這種安排最早是為了對前蘇聯形成嚇阻。1962年古巴飛彈危機期間，美方就曾拿此當作化解危機的籌碼：當時的美國總統甘迺迪祕密同意美方從土耳其撤除飛彈，藉此交換莫斯科撤除在古巴的飛彈。

儘管飛彈撤除，美方在當地仍留下戰術核武。這些年來，美國官員經常對那批武器感到不安，因為它們如今對俄羅斯而言，幾無戰略作用，只是一直被當作北大西洋公約組織策略的一部分，用來控制區域內各國，也用來抑制土耳其，讓土國覺得，沒必要擁有自己的核武。

多位美方前任官員透露，2016年7月土國軍事政變未成後，當時美國的歐巴馬政府悄悄規畫大規模應急計畫，希望能把那批核武從因吉利克空軍基地撤出。但此事始終未落實，部分原因是，美方擔心把核武遷走，即使是最好的狀況下，也會破壞北約，還可能給了土國總統厄多安發展核武的藉口。

紐時認為，厄多安此次說動美方從敘北撤軍，他的野心不只是想控制敘利亞與土耳其接壤的那片土地，還想擁有核武。他上個月在土國執政黨的一場會議中說，有些國家持有可裝核彈頭的飛彈，但西方國家堅持土耳其不可擁有，「這一點我不能接受。」

曾任職德國國防部的呂勒（Hans Ruhle）在2015年的一份報告中說，西方國家情報單位大致同意，土耳其正在想方設法打造核武系統。

紐時說，關於美國戰術核武在因吉利克空軍基地的安全性，並非人人都像川普那麼有信心，因為那座基地是在土國境內，如果美土關係惡化，沒有人能確保美國還能出入該基地。

在這張攝於2015年的檔案照中，一架美國空軍F-15戰機從土耳其因吉利克空軍基地...
在這張攝於2015年的檔案照中，一架美國空軍F-15戰機從土耳其因吉利克空軍基地起飛。美聯社
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核武土耳其空軍川普
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