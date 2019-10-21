川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



紐約時報20日報導，美國過去從未公開承認，約有50項戰術核武存放在土耳其；這個祕密在上周三（16日）被美方間接證實，而證實此事的人就是美國總統川普。由於川普下令美軍從敘利亞北部撤軍，記者問到美國核武的安全性，川普說：「我們有信心。」

川普當時說：「我們有信心，且我們在那裡有個絕佳的空軍基地，非常強大的空軍基地。」他指的是距離敘土邊境約400公里的土耳其因吉利克空軍基地。

紐時指出，過去60多年來，土耳其一直是美國的核武基地。這種安排最早是為了對前蘇聯形成嚇阻。1962年古巴飛彈危機期間，美方就曾拿此當作化解危機的籌碼：當時的美國總統甘迺迪祕密同意美方從土耳其撤除飛彈，藉此交換莫斯科撤除在古巴的飛彈。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

儘管飛彈撤除，美方在當地仍留下戰術核武。這些年來，美國官員經常對那批武器感到不安，因為它們如今對俄羅斯而言，幾無戰略作用，只是一直被當作北大西洋公約組織策略的一部分，用來控制區域內各國，也用來抑制土耳其，讓土國覺得，沒必要擁有自己的核武。

多位美方前任官員透露，2016年7月土國軍事政變未成後，當時美國的歐巴馬政府悄悄規畫大規模應急計畫，希望能把那批核武從因吉利克空軍基地撤出。但此事始終未落實，部分原因是，美方擔心把核武遷走，即使是最好的狀況下，也會破壞北約，還可能給了土國總統厄多安發展核武的藉口。

紐時認為，厄多安此次說動美方從敘北撤軍，他的野心不只是想控制敘利亞與土耳其接壤的那片土地，還想擁有核武。他上個月在土國執政黨的一場會議中說，有些國家持有可裝核彈頭的飛彈，但西方國家堅持土耳其不可擁有，「這一點我不能接受。」

曾任職德國國防部的呂勒（Hans Ruhle）在2015年的一份報告中說，西方國家情報單位大致同意，土耳其正在想方設法打造核武系統。