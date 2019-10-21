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朱利安尼是電話門關鍵 眾院兩黨都呼籲他來作證

2019-10-21 16:03世界日報 編譯孫梁╱綜合20日電

川普總統的私人律師朱利安尼宣布拒絕配合眾院的彈劾調查後，眾院情報委員會兩黨成員20日都呼籲他到國會作證。

民主黨眾議員海姆斯(Jim Himes，康州)說，川普政府向烏克蘭政府施壓，要求烏方對前副總統白登和他的兒子進行調查，朱利安尼是我們了解其中的關鍵，他的證詞將很有用。

海姆斯表示，利用軍援和到白宮會晤來要挾烏克蘭對白登進行調查和讓烏克蘭干預美國選舉，這一醜陋內幕的中心人物就是朱利安尼。他拒絕到眾院情報委員會作證，但他是這一問題的核心。

共和黨眾議員赫德(Will Hurd，德州)贊成海姆斯的觀點，說「我想知道朱利安尼與誰通了話，他到國會作證非常重要。」表示準備退休的共和黨眾議員魯尼(Francis Rooney，佛州)也說，他對彈劾川普持開放態度，不能僅讓外交官來作證。

海姆斯表示，即使沒有朱利安尼的配合，彈劾調查也要繼續進行，眾院議長波洛西將可能在年底前結束調查。

民主黨人希望，把川普與朱利安尼向烏克蘭施壓綁在一起。本屆和上屆政府官員都表示了對朱利安尼施壓的擔憂。魯尼眾議員說，美國駐烏克蘭大使泰勒(Bill Taylor)定22日到國會作證，他的證詞也很關鍵。

川普任命的美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)上周作證時表示，他不贊同川普要他與朱利安尼聯繫的指示。他說，朱利安尼試圖把烏克蘭新總統訪問白宮當做籌碼，來要求烏克蘭政府調查白登父子。

川普的前主要顧問菲奧娜·希爾(Fiona Hill)作證時說，她向白宮人員提起她對朱利安尼的擔憂，包括時任國家安全顧問波頓。

但白宮幕僚和國務卿龐培歐都拒絕批評朱利安尼，白宮代理幕僚長穆瓦尼說，波頓從來沒有向他抱怨過朱利安尼，國安會的成員也沒有。龐培歐表示，普通公民也可執行美國的外交政策。龐培歐說，朱利安尼向他提供過烏克蘭的資訊，但他從沒看過。

烏克蘭川普白宮
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