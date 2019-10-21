朱利安尼是電話門關鍵 眾院兩黨都呼籲他來作證

2019-10-21 16:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合20日電



在川普總統的私人律師朱利安尼宣布拒絕配合眾院的彈劾調查後，眾院情報委員會兩黨成員20日都呼籲他到國會作證。

民主黨眾議員海姆斯(Jim Himes，康州)說，川普政府向烏克蘭政府施壓，要求烏方對前副總統白登和他的兒子進行調查，朱利安尼是我們了解其中的關鍵，他的證詞將很有用。

海姆斯表示，利用軍援和到白宮會晤來要挾烏克蘭對白登進行調查和讓烏克蘭干預美國選舉，這一醜陋內幕的中心人物就是朱利安尼。他拒絕到眾院情報委員會作證，但他是這一問題的核心。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

共和黨眾議員赫德(Will Hurd，德州)贊成海姆斯的觀點，說「我想知道朱利安尼與誰通了話，他到國會作證非常重要。」表示準備退休的共和黨眾議員魯尼(Francis Rooney，佛州)也說，他對彈劾川普持開放態度，不能僅讓外交官來作證。

海姆斯表示，即使沒有朱利安尼的配合，彈劾調查也要繼續進行，眾院議長波洛西將可能在年底前結束調查。

民主黨人希望，把川普與朱利安尼向烏克蘭施壓綁在一起。本屆和上屆政府官員都表示了對朱利安尼施壓的擔憂。魯尼眾議員說，美國駐烏克蘭大使泰勒(Bill Taylor)定22日到國會作證，他的證詞也很關鍵。

川普任命的美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)上周作證時表示，他不贊同川普要他與朱利安尼聯繫的指示。他說，朱利安尼試圖把烏克蘭新總統訪問白宮當做籌碼，來要求烏克蘭政府調查白登父子。

川普的前主要顧問菲奧娜·希爾(Fiona Hill)作證時說，她向白宮人員提起她對朱利安尼的擔憂，包括時任國家安全顧問波頓。

但白宮幕僚和國務卿龐培歐都拒絕批評朱利安尼，白宮代理幕僚長穆瓦尼說，波頓從來沒有向他抱怨過朱利安尼，國安會的成員也沒有。龐培歐表示，普通公民也可執行美國的外交政策。龐培歐說，朱利安尼向他提供過烏克蘭的資訊，但他從沒看過。