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敘利亞政策、G7受撻伐 川普被砲轟最慘的一周

2019-10-21 15:50世界日報 編譯陳韻涵╱綜合20日電

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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川普總統過去幾周為敘利亞烏克蘭政策，以及原訂在川普集團俱樂部舉辦明年七大工業國（G7）峰會造成兩黨議員及美國外交官同聲撻伐等議題所苦，過去一周恐是他就任來同時遭到四面八方猛烈批評最熾熱的日子。

川普上周突然透過推特宣布，在土耳其準備血腥進攻之前，撤走駐敘利亞美軍，背棄庫德族盟友；此決定招致共和黨在川普任內空前的批評。

批評聲浪來自許多對川普效忠的共和黨人士，參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）投書「華盛頓郵報」（WP）專欄，譴責撤軍是「重大策略錯誤」；堅實盟友、參院司法委員會主席葛理漢（Lindsey Graham）則說庫德族盟友「遭川普政府無恥地拋棄」，另有三分之二的共和黨眾議員，投票支持民主黨就敘利亞議題推動的譴責案。

在敘利亞問題方面，川普屢次宣稱要帶美軍回家，雖將美軍撤離敘利亞，卻遭國防部長「打臉」，因為原駐敘美軍不會返美，而是移防伊拉克。

情報單位吹哨者8月檢舉川普在電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查政敵、前副總統白登，以及白登之子杭特（Hunter)在烏克蘭的事業；烏克蘭醜聞促使眾院啟動彈劾調查，隨著調查行動持續進行，從國務院外交官到眾院證人都違抗川普呼籲別配合的指示，紛紛出席作證。

眾院表示，白宮雖然宣稱官員不會配合調查，多名「勇敢的」外交官仍在收到眾院傳票後，出席作證；這些證人包括前白宮的俄羅斯事務顧問菲奧娜‧希爾（Fiona Hill）、美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）、國務院負責歐洲與歐亞事務的副助理國務卿肯特（George Kent），以及前外交官麥金利（Michael McKinley）。

此外，川普原假川普集團在邁阿密的「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫俱樂部」（The Trump National Doral Miami Golf Club）舉辦明年G7峰會，引發圖利之嫌而挨轟；川普緊急推文宣布取消，擇他地辦理。

孰料，白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）日前為川普辯護時不甚失言，稱總統「仍自認為處在熱心企業中」，再度引發輿論批評。

川普敘利亞烏克蘭G7白宮
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