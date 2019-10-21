受夠川普陣營打壓 專業外交官紛赴國會作證

2019-10-21 15:43 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



國務院外交官員不理會白宮警告，紛紛出席國會眾院「烏克蘭通話門」調查，趁機發洩對川普三年來不尊重他們的不滿。 歐新社 分享 facebook

國務院外交官員不理會白宮警告，紛紛出席國會眾院「烏克蘭通話門」調查，趁機發洩對川普三年來不尊重他們的不滿。

美聯社20日報導，這些前任、現任外交官告訴國會議員，川普對烏克蘭的外交作為，確實頗有不當甚至失職的嫌疑，「政治任命」主管的跋扈更讓他們受不了。

在川普和盟友眼裡，這些不乖的外交官，擺明了就是和政府做對，甚至揭川普的瘡疤。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而從士氣低落的國務院科班人員角度，配合彈劾調查是他們報復「刪預算裁人員」的川普政府的好機會，也是重振「專業外交」的好時機。

美國外交學院院長紐曼（Ronald Neumann）說，大家浪費了不少時間，才終於瞭解，美國的外交決策過程變得多詭異，「但卻又是無法避免的。」

上個月，學院才發表了一封公開信，呼籲川普政府支持職業外交官，不要讓他們陷入「泛政治化」的困境。

出席國會調查聽證會的，包括經歷過民主、共和兩大黨執政的資深、高階外交官，例如，捲入這次烏克蘭通話門吹哨者告密的沃爾克（Kurt Volker）。這位川普任命的烏克蘭特使已經辭職。

被川普私人律師朱利安尼「搞」下台的前駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）等人，則到國會秘密會議裡面作證，證詞不公開。

也「不公開作證」的還有國務卿龐培歐的前助手麥金利（Michael McKinley）。這位27年經驗的外交官，看不順眼尤凡諾維契大使被逼下台，憤而辭職。

和尤凡諾維契密切合作的國安會官員菲奧娜‧希爾（Fiona Hill）也非公開接受國會調查。

沃爾克說，他處理美國和烏克蘭關係，並無不妥。其他多位外交官則對川普政府處理兩國關係的作為感到不安，甚至擔心，證實告密者所言不假，川普7月和烏克蘭總統的電話對話，以及朱利安尼的介入，都大有問題。

仍在國務院任職的尤凡諾維契說，她沒做錯事卻被調回國，到今天她仍感到「難以置信」，她遭受這樣的待遇，證明了當今美國外交官，受到外國利益攻擊的時候，自己的政府是靠不住的。

她公開的開場白記錄中表示，「今天，我們看到的是，國務院遭到來自內部的攻擊，也被來自內部的力量空洞化。」