受夠川普陣營打壓 專業外交官紛赴國會作證
國務院外交官員不理會白宮警告，紛紛出席國會眾院「烏克蘭通話門」調查，趁機發洩對川普三年來不尊重他們的不滿。
美聯社20日報導，這些前任、現任外交官告訴國會議員，川普對烏克蘭的外交作為，確實頗有不當甚至失職的嫌疑，「政治任命」主管的跋扈更讓他們受不了。
在川普和盟友眼裡，這些不乖的外交官，擺明了就是和政府做對，甚至揭川普的瘡疤。
而從士氣低落的國務院科班人員角度，配合彈劾調查是他們報復「刪預算裁人員」的川普政府的好機會，也是重振「專業外交」的好時機。
美國外交學院院長紐曼（Ronald Neumann）說，大家浪費了不少時間，才終於瞭解，美國的外交決策過程變得多詭異，「但卻又是無法避免的。」
上個月，學院才發表了一封公開信，呼籲川普政府支持職業外交官，不要讓他們陷入「泛政治化」的困境。
出席國會調查聽證會的，包括經歷過民主、共和兩大黨執政的資深、高階外交官，例如，捲入這次烏克蘭通話門吹哨者告密的沃爾克（Kurt Volker）。這位川普任命的烏克蘭特使已經辭職。
被川普私人律師朱利安尼「搞」下台的前駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）等人，則到國會秘密會議裡面作證，證詞不公開。
也「不公開作證」的還有國務卿龐培歐的前助手麥金利（Michael McKinley）。這位27年經驗的外交官，看不順眼尤凡諾維契大使被逼下台，憤而辭職。
和尤凡諾維契密切合作的國安會官員菲奧娜‧希爾（Fiona Hill）也非公開接受國會調查。
沃爾克說，他處理美國和烏克蘭關係，並無不妥。其他多位外交官則對川普政府處理兩國關係的作為感到不安，甚至擔心，證實告密者所言不假，川普7月和烏克蘭總統的電話對話，以及朱利安尼的介入，都大有問題。
仍在國務院任職的尤凡諾維契說，她沒做錯事卻被調回國，到今天她仍感到「難以置信」，她遭受這樣的待遇，證明了當今美國外交官，受到外國利益攻擊的時候，自己的政府是靠不住的。
她公開的開場白記錄中表示，「今天，我們看到的是，國務院遭到來自內部的攻擊，也被來自內部的力量空洞化。」
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