羅穆尼表態支持彈劾川普 華勒斯：參院2成共和黨支持

2019-10-21 15:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合20日電



共和黨聯邦參議員羅穆尼20日表示支持彈劾川普總統，說川普不會永遠是總統，他正在為後川普的共和黨時代做準備。 美聯社 分享 facebook

共和黨聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney，猶他州）20日表示支持彈劾川普總統，說川普不會永遠是總統，他正在為後川普的共和黨時代做準備。福斯新聞主播華勒斯（Chris Wallace）表示，如果參院表決，將有兩成共和黨人投票支持彈劾川普。川普的前首席策士巴農（Steve Bannon）預計，川普可能在六周內面臨彈劾。

羅穆尼與川普雖然同屬共和黨，但他經常批評川普，他還譴責川普決定從敘利亞撤軍，認為放棄庫德族違反了美國的神聖使命，損害了美國的尊嚴。他表示，如果參院要表決是否彈劾川普，他可能會投贊成票。雖然大家都是共和黨人，但共和黨已經開始厭煩時時刻刻都要替失言的川普辯護，清理後果。

羅穆尼曾是共和黨總統候選人，2012年競選敗給歐巴馬總統，如今他表示雖不會競選總統，但有很多事要做，包括在致力於構建後川普時代的共和黨，說美國現在到了關鍵時刻。

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主持人華勒斯20日在周日節目中說，參院表決彈劾時將有兩成共和黨人的支持，是共和黨的重要人物告訴他的。他還提到在眾院批評川普敘利亞政策的同時，參院多數黨領袖麥康諾也撰文批評川普從敘利亞撤軍。

華勒斯表示，他與共和黨的一位重要人物交談，對方表示，如果眾院舉行彈劾表決，就將由參院審判，屆時將有20%的共和黨人與民主黨人一道投票，支持彈劾川普。

但白宮代理幕僚長穆瓦尼批評說，華勒斯指兩成共和黨參議員支持彈劾很荒唐。穆瓦尼談到川普決定從敘利亞撤軍時表示，川普知道撤軍決定有爭議，在政治上不受歡迎，但川普在國內備受歡迎，尤其是在搖擺州。至於華勒斯提到有的共和黨議員與川普做出區隔，穆瓦尼認為，這些區隔的人最終是要回家。

巴農向川普政府發出警告，認為白宮沒有認真看待彈劾的威脅。他說，眾院議長南西·波洛西對彈劾非常重視，即使川普竭力避免被彈劾，但隨著2020年選舉逼近，他仍面臨更大的風險。

巴農對川普的連任競選充滿信心，表示目前民主黨的領跑參選人沒有機會戰勝川普，唯一能戰勝川普的就是他本人。