女大學生遭勒斃…前男友罕見海外受審 美警方視訊作證

2019-10-21 13:08 世界日報 編譯樊蕙／綜合20日電



紐約州賓漢頓女大生遭謀殺案，兇嫌海外受審，美警方視訊作證。美聯社 分享 facebook

紐約州女大學生海莉安德森（Haley Anderson）去年3月遭到同校學生泰瑟羅（Orlando Tercero）勒斃一案，本月初罕見地在尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）審理。

這起案件目前已開庭多天，根據法庭證詞，當時22歲、在賓漢頓紐約州立大學(SUNY Binghamton University)就讀護理系的安德森，與兇嫌泰瑟羅曾經交往，疑似不願與其進一步發展關係，於是在泰瑟羅住處遇害。

23歲的泰瑟羅，擁有美國與尼加拉瓜雙重國籍，犯案後逃到尼加拉瓜，並拒絕美方的引渡要求。布隆縣(Broome County)地方檢察長康沃爾(Steve Cornwell )認為，目前恐怕只能在尼加拉瓜開庭審理本案，才能伸張正義。

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最近一次開庭是在11日，泰瑟羅身穿藍色監獄制服出庭，其母親也有出席。當天一位來自賓漢頓的警方調查員也透過視訊出庭作證，表示泰瑟羅在案發現場留下道歉的字條。

海外審理雖然罕見，但也不是頭一樁。去年就有一名古巴籍男子因在佛州殺害一位醫師，在古巴獲判入獄20年。只是尼加拉瓜司法體系在國際間的信譽並不佳，當地法官恐涉及貪腐、恐嚇與賄賂。法律專家指出，就算最後泰瑟羅在尼加拉瓜被無罪開釋，只要能夠順利引渡，泰瑟羅還是有可能回到美國司法體系接受殺人的審判。

本案開庭數月前，川普總統才剛針對部分尼加拉瓜官員祭出制裁。

人權團體拉丁美洲華盛頓辦公室（The Washington Office on Latin America）項目副總經理泰雷茲(Geoff Thale)認為：「現在顯然是美國與尼加拉瓜關係緊張的時刻」，對於尼國來說，判刑泰瑟羅也許能對美國釋出善意。