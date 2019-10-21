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誇張煽動傳承川普 長子小唐納成造勢要角

2019-10-21 13:04世界日報 編譯潘勛／綜合20日電

川普長子小唐納．川普。 美聯社
川普長子小唐納．川普。 美聯社
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川普總統的長子小唐納(Donald Trump Jr.)自2016年起為父親助選以來，便以敢言、愛砲轟政敵而引人矚目，比如抨擊前副總統白登父子。小唐納愛出鋒頭，不避爭議，被支持者推崇為虎父無犬子，很可能傳承父親衣缽，讓美國「川普王朝」香火不斷。

「美聯社」20日報導，小唐納已成為父親造勢場合的暖場要角，能在川普登場前滔滔不絕講上一個多小時；他用詞誇張煽動，比如把民主黨主要政敵白登形容成垂垂老矣，而華倫(Elizabeth Warren)自由派過了頭。小唐納跟老爸一樣，享受滿場支持者崇拜頭目式的忠忱。

雖然含著金湯匙長大，成長於紐約市及佛州有錢人專享的海灘，但小唐納跟鄉下地區共和黨選民交誼深厚熱絡，大力捍衛憲法第二修正案規定的人民有擁槍自由。相形姊姊伊凡卡(Ivanka Trump)的都會優雅，很多人認為小唐納的口味與老爸才叫一脈相傳。

小唐納不避忌政治叫戰，即使罵到讓人覺得他連自己也罵進去了，也不在意。他批評白登之子杭特白登時，聲量最響，說杭特靠著家族關係，才在外國如烏克蘭找機會。他10月中旬上福斯新聞台(Fox News)說，靠爸族如杭特一生事業全靠父親的人脈，會身不由己。

看不下去的人不禁想提醒小唐納，說他還不是靠著老爸，才能在川普集團做高薪工作，接著在2016年選舉後，地位拉起來。

小唐納2018年為共和黨籍候選人跑場子超過70場，今年很容易便刷新舊紀錄。他的密友們表示，有朝一日小唐納會出馬選公職，但可能要等到五個小孩年紀更大得多以後。

他的策士蘇拉比安(Andrew Surabian)認為，小唐納未來會在美國保守派運動中扮演要角多年。聖安東尼奧市65歲女性選民安妮戴維森(Annie Davidson)說，小唐納就是美國未來所繫，跟父親一模一樣，自己已經等不及要投他一票了。

川普共和黨
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