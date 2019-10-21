親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

喬治亞州戰車凌晨翻覆落水 美軍3死3傷

2019-10-21 12:56世界日報 編譯孫梁／綜合20日電

史都華堡基地美軍訓練，翻車導致三名美軍三名，三人受傷。美聯社
史都華堡基地美軍訓練，翻車導致三名美軍三名，三人受傷。美聯社
分享

喬治亞州的美軍史都華堡(Fort Stewart)基地20日在一次訓練中發生嚴重翻車事故，導致三名美軍死亡，另有三人受傷。

基地人員表示，事故發生在凌晨3時20分許，美軍在訓練中駕駛的一輛布萊德利戰車翻覆並滾入水中，三名美軍當場宣布死亡，三名傷者被送到Winn陸軍醫院，其中兩人當天晚些時候出院，另一名傷者被轉移到薩瓦納市附近的紀念衛生大學醫療中心，但沒有生命危險。

死亡和受傷的六名美軍都是第一裝甲旅被稱為「狗臉」(Dogface)戰隊的成員，陸軍第三步兵師師長艾古托(Tony Aguto)少將說，今天是第三步兵師和史都華堡基地陸軍的傷痛日，我們都為基地訓練場凌晨發生的訓練事故感到心碎，並為狗臉戰隊的三人喪命和三人受傷感到悲哀，我們為受到這一悲劇影響的所有家庭祈禱。

第三步兵師和美國陸軍作戰預備中心在對戰車翻傾事故進行調查，史都華堡基地沒有公布死者和傷者的姓名，表示將在通報他們的家人24小時後公布。

布萊德利戰車重25噸，是一種防護型運兵車，以前也曾發生過致命事故。

虎德堡(Fort Hood)一名美軍上月因保養戰車而受傷，後來死去。今年1月，胡德堡基地的國家訓練中心在進行戰車駕駛訓練時，一名22歲的作戰工程師在他駕駛的布萊德利戰車翻傾後喪命，另有三人受傷。

美軍事故陸軍
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻壤 到底怕什麼

2019-10-21 10:00

川普讓步 不在自家地盤辦G7峰會

2019-10-21 00:42

女大學生遭勒斃…前男友罕見海外受審 美警方視訊作證

2019-10-21 13:08

誇張煽動傳承川普 長子小唐納成造勢要角

2019-10-21 13:04

紐約僑界拱選副總統 賴清德微笑以對

2019-10-21 12:14

假甘迺迪信讓希拉蕊撿到槍 暗諷川普對土政策

2019-10-21 11:58

6歲小女孩改變模型玩具兵產業：為何沒有女兵？

2019-10-21 11:48

美眾院議長會約旦國王 討論中東地區危機

2019-10-20 18:25

影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13

祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04

美防長：撤離敘北美軍 應會進入西伊拉克續抗IS

2019-10-20 15:02

曾諷前任 川普行政命令超過歐巴馬

2019-10-20 14:38

服飾廣告諷川普 高掛時報廣場

2019-10-20 14:36

桑德斯心臟病發後重回民主黨初選 2萬紐約客相挺

2019-10-20 13:31

2中國交易員被控證券操縱詐欺罪

2019-10-20 11:44

NBA風波 美國改變中國還是東風壓倒西風

2019-10-20 10:58

改地點了！川普：明年G7峰會不辦在自家度假村

2019-10-20 10:34

無人機送貨 Google姊妹公司Wing開全美先河

2019-10-20 10:15
看更多

熱門文章

哈利王子首度承認 和兄長威廉王子關係緊張

2019-10-21 08:31

影／新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

2019-10-20 13:50

評比出爐 看看哪國退休養老金制度最好？

2019-10-21 08:54

日皇德仁將登基 弟弟文仁質疑典禮違反政教分離

2019-10-20 22:48

英國脫歐殺出程咬金 強生寄信出奇招

2019-10-20 20:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-21 06:59

祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04

颱風哈吉貝重創 日本國中生拍下民宅落水瞬間

2019-10-21 08:52

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻壤 到底怕什麼

2019-10-21 10:00

日皇德仁將登基 三大重點一次看

2019-10-20 22:35

脫歐在即強生再遭挫敗 英媒分析未來幾天7大可能發展

2019-10-20 22:19

東南亞房市泡沫化 隱憂浮現

2019-10-21 00:03

CIA密探見線人 星巴克幫忙約！

2019-10-20 14:25

美中貿易戰 延燒到IMF

2019-10-20 23:23

影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13

日皇即位禮高御座亮相 22日後將公開展示

2019-10-20 17:31

19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

2019-10-20 14:41

要求延後脫歐 強生信寄歐盟不署名

2019-10-21 00:29

脫歐幾種發展...未來十天大鬥法 會有大驚奇？

2019-10-21 00:36

澳洲夫妻變囤積族 背後有悲傷故事

2019-10-20 13:42

九段線爭議擴大 繼越南後大馬禁播「長毛雪寶」

2019-10-20 21:48

日皇登基儀式 被批違反政教分離

2019-10-21 00:41

讀賣：日相安倍可能23日會見大陸國家副主席王岐山

2019-10-20 14:07

行人靠邊！馬德里「遷徙放牧日」 2000隻綿羊擠爆市區

2019-10-21 08:24

德仁22日登基 高6.5公尺「高御座」就位

2019-10-21 00:39

服飾廣告諷川普 高掛時報廣場

2019-10-20 14:36

「壞壞萌雪怪」不剪南海「九段線」畫面 大馬不播了

2019-10-20 16:35

川普讓步 不在自家地盤辦G7峰會

2019-10-21 00:42

國外政要齊聚賀日皇即位 日警最高規格維安

2019-10-20 18:52

美裁定中國製床墊存在傾銷 徵稅最高17倍

2019-10-20 23:15

科技對抗旱災 無人機改善迦納農業

2019-10-20 16:34

加拿大大選今投票！多虧對手犯錯 總理杜魯多可望連任

2019-10-21 11:19

英國無協議脫歐 大臣戈夫：將在10月31日前脫歐

2019-10-20 20:18

強生下一步？ 金融時報預測：月底無協議脫歐渺茫

2019-10-20 16:31

紐約駐處投書華爾街日報 籲團結反抗中國霸凌

2019-10-21 08:14

不忍拆散手足 他一次領養四個小孩

2019-10-20 13:42

華為承認了 出口管制最傷華為的是Google服務不能用

2019-10-21 11:24

又有新威脅！強生脫歐協議今再闖關 面臨工黨游擊戰

2019-10-21 12:02

佐科威發豪語 印尼拚全球前五經濟體

2019-10-21 00:03

亞馬遜倉儲機密 大公開

2019-10-21 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top