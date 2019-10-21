喬治亞州戰車凌晨翻覆落水 美軍3死3傷

2019-10-21 12:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合20日電



史都華堡基地美軍訓練，翻車導致三名美軍三名，三人受傷。美聯社 分享 facebook

喬治亞州的美軍史都華堡(Fort Stewart)基地20日在一次訓練中發生嚴重翻車事故，導致三名美軍死亡，另有三人受傷。

基地人員表示，事故發生在凌晨3時20分許，美軍在訓練中駕駛的一輛布萊德利戰車翻覆並滾入水中，三名美軍當場宣布死亡，三名傷者被送到Winn陸軍醫院，其中兩人當天晚些時候出院，另一名傷者被轉移到薩瓦納市附近的紀念衛生大學醫療中心，但沒有生命危險。

死亡和受傷的六名美軍都是第一裝甲旅被稱為「狗臉」(Dogface)戰隊的成員，陸軍第三步兵師師長艾古托(Tony Aguto)少將說，今天是第三步兵師和史都華堡基地陸軍的傷痛日，我們都為基地訓練場凌晨發生的訓練事故感到心碎，並為狗臉戰隊的三人喪命和三人受傷感到悲哀，我們為受到這一悲劇影響的所有家庭祈禱。

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第三步兵師和美國陸軍作戰預備中心在對戰車翻傾事故進行調查，史都華堡基地沒有公布死者和傷者的姓名，表示將在通報他們的家人24小時後公布。

布萊德利戰車重25噸，是一種防護型運兵車，以前也曾發生過致命事故。

虎德堡(Fort Hood)一名美軍上月因保養戰車而受傷，後來死去。今年1月，胡德堡基地的國家訓練中心在進行戰車駕駛訓練時，一名22歲的作戰工程師在他駕駛的布萊德利戰車翻傾後喪命，另有三人受傷。