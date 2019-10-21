親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

6歲小女孩改變模型玩具兵產業：為何沒有女兵？

2019-10-21 11:48聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報20日報導，美國模型玩具兵從1930年代問世以來，一向少有變化：約5-8公分高、塑膠材質、攜帶致命武器，還有，幾乎清一色是男性。現在由於一個6歲小女孩的大膽提問，終於出現改變：一家美國玩具公司預定明年10月推出戰鬥角色的模型女兵。

住在阿肯色斯州小岩城的6歲女孩薇薇安．洛爾德（Vivian Lord）今年7月跟家人去阿拉巴馬州度假時，玩吃角子老虎機贏得一批模型玩具兵，她發現全都是男性，就問父母為何如此。她的媽媽布里塔妮（Brittany Lord）鼓勵女兒寫信向玩具公司提問。

薇薇安寫信給3家玩具公司，說她先前曾發現幾個粉紅色的男性玩具兵，她希望有「看起來像女性的模型女兵」，她說：「為什麼你們不製作陸軍女兵，我朋友的媽媽就是陸軍！」「你們何不也製作陸軍女兵！」

布里塔妮並未料到女兒的這封信會有回應，但賓州BMC玩具公司老闆伊梅爾（Jeff Imel）收到了信。

剛好在前年6月，曾擔任美國海軍艦艇士官長、目前已退役的喬安．歐特洛夫（JoAnn Ortloff）也向BMC抱怨說，她希望3個孫女能有機會接觸到模型女兵，但市面上都找不到女性模型玩具兵。當時伊梅爾說，他會考慮這個構想，但製作新產品非常昂貴。一年後伊梅爾對小女孩薇薇安的回應大致一樣：「也許我們哪天會製作模型女兵。」

此事經地方電視台報導，引發熱議，伊梅爾甚至收到CBS這類全國媒體的訪問邀請。他後來坦承，未處置薇薇安和歐特洛夫的這類抱怨，是「犯了大錯」。接著他託人打草稿、製造初步模型，並在今年9月芝加哥玩具展中展出。

小女孩薇薇安的信，就此改變了模型玩具兵樣貌──BMC計畫下個月展開眾籌，明年10月推出一整組模型玩具女兵。

薇薇安已寫信向伊梅爾致謝，她說：「我長大後，可能也給我的孩子幾個模型女兵玩。」

美國賓州BMC玩具公司預定明年推出模型玩具女兵。擷自BMC公司網站
美國賓州BMC玩具公司預定明年推出模型玩具女兵。擷自BMC公司網站
分享

陸軍
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻攘 到底怕什麼

2019-10-21 10:00

川普讓步 不在自家地盤辦G7峰會

2019-10-21 00:42

假甘迺迪信讓希拉蕊撿到槍 暗諷川普對土政策

2019-10-21 11:58

美眾院議長會約旦國王 討論中東地區危機

2019-10-20 18:25

影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13

祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04

美防長：撤離敘北美軍 應會進入西伊拉克續抗IS

2019-10-20 15:02

曾諷前任 川普行政命令超過歐巴馬

2019-10-20 14:38

服飾廣告諷川普 高掛時報廣場

2019-10-20 14:36

桑德斯心臟病發後重回民主黨初選 2萬紐約客相挺

2019-10-20 13:31

2中國交易員被控證券操縱詐欺罪

2019-10-20 11:44

NBA風波 美國改變中國還是東風壓倒西風

2019-10-20 10:58

改地點了！川普：明年G7峰會不辦在自家度假村

2019-10-20 10:34

無人機送貨 Google姊妹公司Wing開全美先河

2019-10-20 10:15
看更多

熱門文章

哈利王子首度承認 和兄長威廉王子關係緊張

2019-10-21 08:31

影／新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

2019-10-20 13:50

日皇德仁將登基 弟弟文仁質疑典禮違反政教分離

2019-10-20 22:48

英國脫歐殺出程咬金 強生寄信出奇招

2019-10-20 20:58

評比出爐 看看哪國退休養老金制度最好？

2019-10-21 08:54

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-21 06:59

祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04

颱風哈吉貝重創 日本國中生拍下民宅落水瞬間

2019-10-21 08:52

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻攘 到底怕什麼

2019-10-21 10:00

加拿大73歲婆婆健身兩年減60磅 鼓勵女生不要小看自己的能力

2019-10-20 12:21

日皇德仁將登基 三大重點一次看

2019-10-20 22:35

脫歐在即強生再遭挫敗 英媒分析未來幾天7大可能發展

2019-10-20 22:19

CIA密探見線人 星巴克幫忙約！

2019-10-20 14:25

東南亞房市泡沫化 隱憂浮現

2019-10-21 00:03

美中貿易戰 延燒到IMF

2019-10-20 23:23

影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13

日皇即位禮高御座亮相 22日後將公開展示

2019-10-20 17:31

19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

2019-10-20 14:41

澳洲夫妻變囤積族 背後有悲傷故事

2019-10-20 13:42

要求延後脫歐 強生信寄歐盟不署名

2019-10-21 00:29

九段線爭議擴大 繼越南後大馬禁播「長毛雪寶」

2019-10-20 21:48

日皇登基儀式 被批違反政教分離

2019-10-21 00:41

脫歐幾種發展...未來十天大鬥法 會有大驚奇？

2019-10-21 00:36

是否同意脫歐延期？歐盟想拖到強生版協議表決後再說

2019-10-20 12:33

讀賣：日相安倍可能23日會見大陸國家副主席王岐山

2019-10-20 14:07

德仁22日登基 高6.5公尺「高御座」就位

2019-10-21 00:39

服飾廣告諷川普 高掛時報廣場

2019-10-20 14:36

「壞壞萌雪怪」不剪南海「九段線」畫面 大馬不播了

2019-10-20 16:35

行人靠邊！馬德里「遷徙放牧日」 2000隻綿羊擠爆市區

2019-10-21 08:24

川普讓步 不在自家地盤辦G7峰會

2019-10-21 00:42

國外政要齊聚賀日皇即位 日警最高規格維安

2019-10-20 18:52

美裁定中國製床墊存在傾銷 徵稅最高17倍

2019-10-20 23:15

科技對抗旱災 無人機改善迦納農業

2019-10-20 16:34

英國無協議脫歐 大臣戈夫：將在10月31日前脫歐

2019-10-20 20:18

強生下一步？ 金融時報預測：月底無協議脫歐渺茫

2019-10-20 16:31

紐約駐處投書華爾街日報 籲團結反抗中國霸凌

2019-10-21 08:14

不忍拆散手足 他一次領養四個小孩

2019-10-20 13:42

泰國觀光業苦哈哈 貿易戰致中國遊客大減

2019-10-20 20:54

曾諷前任 川普行政命令超過歐巴馬

2019-10-20 14:38

佐科威發豪語 印尼拚全球前五經濟體

2019-10-21 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top