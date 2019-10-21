川普讓步 不在自家地盤辦G7峰會

2019-10-21 00:42 聯合報 國際中心／報導



美國總統川普十九日宣布，明年不會在川普多羅高球俱樂部辦G7峰會。圖為該度假村外觀。 （法新社） 分享 facebook

美國川普政府日前宣布要在佛羅里達州川普自家的高球度假村主辦明年六月的七大工業國（Ｇ７）高峰會，遭各界痛批公然藉總統職務自肥。川普十九日推翻這項決定，說將另覓他處舉行高峰會。

川普推文說：「基於媒體和民主黨瘋狂和非理性的敵意，我們將不再考慮讓位於邁阿密的川普國家多羅高球俱樂部作為主辦二○二○年Ｇ７高峰會的地點。我們將即刻開始另覓他處，包括將大衛營列入考量。」

白宮代理幕僚長穆瓦尼十七日在記者會上宣布，多羅高球俱樂部設備完善，非常適合進行這類活動。他說幕僚勘查過十二個不同地點，認為多羅度假村最適合。他還宣稱多羅度假村辦這場峰會只收「成本價」，目的不是讓川普賺錢。

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白宮這項宣布立即引來批評，認為這是川普公然自肥，違反美國憲法規定的「薪酬條款」。這項條款禁止美國總統從外國政府收取款項。國會民主黨人說，這是川普的貪腐行為中「最明目張膽的案例」，部分共和黨人也質疑川普這項決定。

民主黨議員十八日推動立法阻擋他的計畫，這項「川普惡行傷害七大工業國法」將刪減所有在邁阿密川普多羅高球俱樂部舉行峰會的聯邦經費。

由於外界批評聲浪強烈，川普罕見收回成命。

川普家族二○一二年以一點五億美元（約台幣四十六億元）收購當時宣告破產的多羅高球俱樂部，其中超過一億美元是向德意志銀行貸款。華盛頓郵報報導，川普多羅高球俱樂部近來生意大幅下滑，過去兩年營業淨利減少了百分之六十九。