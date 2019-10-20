親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

丹麥羽賽／戴資穎衛冕成功 續坐球后寶座

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13聯合報 編譯周辰陽／即時報導

美國奧勒岡州波特蘭東北的帕克羅斯高中（Parkrose High School）5月曾發生學生帶著霰彈槍返校意圖尋短，所幸兼職學校保安的美式足球教練洛威（Keanon Lowe）及時介入，才沒有釀出人命。檢方18日釋出當時影像，可見洛威將霰彈槍拿走後，緊緊抱住那名試圖尋短的學生、同時還對他好聲安慰，平安化解危機。

從校內監視器畫面可見到，以倒退方式離開教室的洛威一手拿著霰彈槍，一手抱住18歲學生葛拉納多斯-迪亞茲（Angel Granados-Diaz），還在他的耳邊低聲說話。

洛威隨後將槍枝交給另一位男性教師帶走，接著整個人抱住葛拉納多斯-迪亞茲，輕輕拍打他的背部，聽著他哭出聲來。兩人隨後抱在一起，慢慢朝走廊另外一端移動，最後直接坐在地上，整整講了6分鐘的話。洛威一直跟葛拉納多斯-迪亞茲溝通到警察趕到為止，讓整起事件在沒有人開槍的情況下平安落幕。

《奧勒岡人報》（The Oregonian）報導，葛拉納多斯-迪亞茲當時剛與女友分手，一直相當傷心、備感孤獨，甚至已有精神健康方面的問題，只求自我了斷，但他無意傷害他人、也不願在家尋短，以免母親發現遺體。

葛拉納多斯-迪亞茲的代理律師表示，他帶著自購的霰彈槍到校後，先打算在廁所輕生，接著又改變主意，決定改去教室。他認為，只要自己一扣下扳機，就會有人打電話報警，並指葛拉納多斯-迪亞茲沒有將槍口指向他人，槍膛內也只裝填一顆子彈。校方則是當天早上接獲葛拉納多斯-迪亞茲想要尋短的線報，通知洛威到班上把人帶到辦公室尋求援助，意外讓他有機會奪槍化解危機。

洛威事後被全美讚為英雄，被控多項罪名的葛拉納多斯-迪亞茲則坦承不諱，10日被判緩刑3年、強制接受精神治療，期間禁止再度踏入校園。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

美國奧勒岡州波特蘭東北的帕克羅斯高中5月曾發生學生帶著霰彈槍返校意圖尋短，檢方1...
美國奧勒岡州波特蘭東北的帕克羅斯高中5月曾發生學生帶著霰彈槍返校意圖尋短，檢方18日釋出當時影像，只見兼職學校保安的美式足球教練洛威將霰彈槍拿走，接著緊緊抱住試圖尋短的學生葛拉納多斯-迪亞茲、同時還對他好聲安慰，讓整起事件就在沒有人開槍的情況下、順利落幕。畫面來源：法新社/MULTNOMAH COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE
分享

警察返校
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04

美眾院議長會約旦國王 討論中東地區危機

2019-10-20 18:25

美防長：撤離敘北美軍 應會進入西伊拉克續抗IS

2019-10-20 15:02

曾諷前任 川普行政命令超過歐巴馬

2019-10-20 14:38

服飾廣告諷川普 高掛時報廣場

2019-10-20 14:36

桑德斯心臟病發後重回民主黨初選 2萬紐約客相挺

2019-10-20 13:31

2中國交易員被控證券操縱詐欺罪

2019-10-20 11:44

NBA風波 美國改變中國還是東風壓倒西風

2019-10-20 10:58

改地點了！川普：明年G7峰會不辦在自家度假村

2019-10-20 10:34

無人機送貨 Google姊妹公司Wing開全美先河

2019-10-20 10:15
看更多

熱門文章

出大絕！印度大學防作弊 要求學生頭戴紙箱應試

2019-10-20 10:05

英國國會通過脫歐動議 強生依法須請求延後脫歐

2019-10-19 21:52

主人心臟病發險死 鬥牛犬用一招 把她從死神手中救回

2019-10-20 10:55

影／新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

2019-10-20 13:50

袋狼滅絕83年重出江湖？澳政府：3年8起目擊報告

2019-10-20 08:34

英脫協議表決峰迴路轉 外匯交易員周日上班備戰

2019-10-19 22:41

英國會延後表決 首相強生脫歐計畫再重挫

2019-10-20 00:46

陸職業乞丐現澳洲墨爾本街頭 警斥：利用市民善心行騙

2019-10-19 23:14

八大行業求財拜豬八戒… 猜猜全球時尚產業拜誰？

2019-10-20 09:00

加國大選 總理杜魯多坦承可能變天

2019-10-20 00:50

強生：不會跟歐盟請求延後脫歐 相關立法下周啟動

2019-10-19 22:11

貿易戰要結束了？11月智利見分曉

2019-10-19 20:07

CIA密探見線人 星巴克幫忙約！

2019-10-20 14:25

廢棄衣物暴增 環保新危機

2019-10-20 00:13

改地點了！川普：明年G7峰會不辦在自家度假村

2019-10-20 10:34

加拿大73歲婆婆健身兩年減60磅 鼓勵女生不要小看自己的能力

2019-10-20 12:21

起死回生？華為：美企對華為轉讓5G感興趣已初步商談

2019-10-20 10:06

祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04

英前首相梅伊對強生不念舊惡 呼籲別讓憾事重演

2019-10-19 21:24

強生連發3信 要求延後脫歐的致歐盟函未署名且是影本！

2019-10-20 10:03

川普：APEC期間 美中將簽貿易協議

2019-10-20 00:19

經濟成長疑慮拖累...費半下挫 台積ADR跌近1%

2019-10-20 00:08

一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

2019-10-19 20:00

星期人物／加泰隆尼亞獨派「戰神」 璜克拉斯謎樣性格

2019-10-20 00:56

英國脫歐延後 法國：對誰都沒好處

2019-10-20 07:17

是否同意脫歐延期？歐盟想拖到強生版協議表決後再說

2019-10-20 12:33

加泰羅尼亞52萬人上街 與警對峙爆發衝突

2019-10-19 19:51

加泰隆尼亞暴亂加劇 自治區領袖籲中央政府談判

2019-10-19 22:22

好萊塢巨星伊麗莎白泰勒 生前私人珍品將拍賣

2019-10-19 19:53

19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

2019-10-20 14:41

美元一周來下挫1％ 四個月最差

2019-10-19 22:43

日皇即位禮高御座亮相 22日後將公開展示

2019-10-20 17:31

英保守黨叛將提修正案 阻撓強生版脫歐協議

2019-10-19 20:04

西伯利亞礦場水壩潰決 15死14傷

2019-10-19 19:56

「壞壞萌雪怪」不剪南海「九段線」畫面 大馬不播了

2019-10-20 16:35

影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13

亞馬遜倉儲大公開 機器人與真人智慧分工

2019-10-20 10:27

印度擬下令禁燒廢輪胎

2019-10-20 00:13

強生版脫歐協議拚闖關 英國國會朝野激辯

2019-10-19 20:57

颱風哈吉貝重創 日本國中生拍下民宅落水瞬間

2019-10-20 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top