影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



美國奧勒岡州波特蘭東北的帕克羅斯高中（Parkrose High School）5月曾發生學生帶著霰彈槍返校意圖尋短，所幸兼職學校保安的美式足球教練洛威（Keanon Lowe）及時介入，才沒有釀出人命。檢方18日釋出當時影像，可見洛威將霰彈槍拿走後，緊緊抱住那名試圖尋短的學生、同時還對他好聲安慰，平安化解危機。

從校內監視器畫面可見到，以倒退方式離開教室的洛威一手拿著霰彈槍，一手抱住18歲學生葛拉納多斯-迪亞茲（Angel Granados-Diaz），還在他的耳邊低聲說話。

洛威隨後將槍枝交給另一位男性教師帶走，接著整個人抱住葛拉納多斯-迪亞茲，輕輕拍打他的背部，聽著他哭出聲來。兩人隨後抱在一起，慢慢朝走廊另外一端移動，最後直接坐在地上，整整講了6分鐘的話。洛威一直跟葛拉納多斯-迪亞茲溝通到警察趕到為止，讓整起事件在沒有人開槍的情況下平安落幕。

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《奧勒岡人報》（The Oregonian）報導，葛拉納多斯-迪亞茲當時剛與女友分手，一直相當傷心、備感孤獨，甚至已有精神健康方面的問題，只求自我了斷，但他無意傷害他人、也不願在家尋短，以免母親發現遺體。

葛拉納多斯-迪亞茲的代理律師表示，他帶著自購的霰彈槍到校後，先打算在廁所輕生，接著又改變主意，決定改去教室。他認為，只要自己一扣下扳機，就會有人打電話報警，並指葛拉納多斯-迪亞茲沒有將槍口指向他人，槍膛內也只裝填一顆子彈。校方則是當天早上接獲葛拉納多斯-迪亞茲想要尋短的線報，通知洛威到班上把人帶到辦公室尋求援助，意外讓他有機會奪槍化解危機。

洛威事後被全美讚為英雄，被控多項罪名的葛拉納多斯-迪亞茲則坦承不諱，10日被判緩刑3年、強制接受精神治療，期間禁止再度踏入校園。