祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



臉書執行長祖克柏。（法新社） 分享 facebook 臉書執行長祖克柏18日接受福斯新聞訪問時，反擊民主黨總統參選人、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯開徵富人稅的政見。桑德斯主張美國不該有億萬富豪，應徵收富人稅，由政府統一決定要用這筆錢資助哪些機構，不過祖克柏說，這樣會使公家機關和民營企業爭相決定資助哪些機構的情況消失，也就是會扼殺競爭。

記者問到，對桑德斯「應該消滅億萬富豪」之說有何看法，祖克柏回答：「有人認為，針對某些人財富大量累積，政府應該把錢全部拿走，並決定要用這筆錢資助哪些醫學研究。不過，對於如何做研究，世界上有很多不同的觀點，如果有各式各樣的慈善機構和組織，各自將不同的理念落實，那樣比較好。我深深相信，不同理念之間互相競爭比較好。」

桑德斯和民主黨另一名總統參選人、麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫，都提出開徵富人稅的政見。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

桑德斯的版本是，資產超過3200萬美元者，應繳交1%富人稅，稅率隨資產總額逐步加高，資產超過100億美元者，應繳8%富人稅。華倫的版本是，資產超過5000萬美元者應繳2%，超過10億美元者應繳3%。

桑德斯陣營估計，如果桑德斯的富人稅正式施行，第一年祖克柏就得繳交55億美元（約台幣1700億元）富人稅。