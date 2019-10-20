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祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04聯合報 編譯李京倫／即時報導

臉書執行長祖克柏。（法新社）
臉書執行長祖克柏。（法新社）
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臉書執行長祖克柏18日接受福斯新聞訪問時，反擊民主黨總統參選人、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯開徵富人稅的政見。桑德斯主張美國不該有億萬富豪，應徵收富人稅，由政府統一決定要用這筆錢資助哪些機構，不過祖克柏說，這樣會使公家機關和民營企業爭相決定資助哪些機構的情況消失，也就是會扼殺競爭。

記者問到，對桑德斯「應該消滅億萬富豪」之說有何看法，祖克柏回答：「有人認為，針對某些人財富大量累積，政府應該把錢全部拿走，並決定要用這筆錢資助哪些醫學研究。不過，對於如何做研究，世界上有很多不同的觀點，如果有各式各樣的慈善機構和組織，各自將不同的理念落實，那樣比較好。我深深相信，不同理念之間互相競爭比較好。」

桑德斯和民主黨另一名總統參選人、麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫，都提出開徵富人稅的政見。

桑德斯的版本是，資產超過3200萬美元者，應繳交1%富人稅，稅率隨資產總額逐步加高，資產超過100億美元者，應繳8%富人稅。華倫的版本是，資產超過5000萬美元者應繳2%，超過10億美元者應繳3%。

桑德斯陣營估計，如果桑德斯的富人稅正式施行，第一年祖克柏就得繳交55億美元（約台幣1700億元）富人稅。

桑德斯祖克柏民主黨
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