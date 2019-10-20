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強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

曾諷前任 川普行政命令超過歐巴馬

2019-10-20 14:38世界日報 編譯黃秀媛／綜合19日電

川普曾批評總統發布行政命令是「奪權」和「災難」，可是他上任以來，每一年發布的行政命令都超過歐巴馬，今年才到10月，發布的行政命令已超出歐巴馬上任第三年的總數。

就像以前那些總統一樣，川普發現要在政府裡面做事有多難，而發布行政命令比促使國會聽命行事容易得多。

行政命令效用與聯邦法相同，只是效力可能持續不了多久。國會可以立法予以推翻，未來的總統也能取消這些命令。

歐巴馬因對共和黨控制的國會凡事阻撓感到無奈，企圖用行政命令突圍。川普卻認為這顯示歐巴馬談判能力拙劣，可是他上任後同樣面對國會的阻力。

川普迄今已發布了130項行政命令，相形之下歐巴馬上任最初三年發布了108項。

不過，行政命令只是總統推動政策目標的工具之一，他們也能用備忘錄和發布公告達到同樣的目的。歐巴馬就是藉著向國土安全部下達備忘錄，施行保護夢想生的童年抵美緩遣計畫 。

川普似乎偏好經常伴隨行政命令而來的堂皇儀式，當眾簽署文件後高高舉起來讓記者拍照，並接受各方恭維道謝。

他幾乎無時無刻都在表現這種好大喜功的個性。他宣稱美國經濟空前「偉大」，軍力空前「強大」，管制法規以空前速率減少，美國更前所未有的「贏、贏、贏」。

批評者指責他經常製造問題，煽風點火，然後對滅火居功和誇大成就。最近的敘利亞事件和中美貿易就是如此。

他下令美軍撤離敘利亞北部，讓土耳其得以出兵攻打當地的庫德族，然後施壓促使土耳其同意停火五天。他炫耀他的「非正統做法」「保全了幾百萬條人命」，也是「文明偉大的一天」，卻不提自己引發戰亂和人命傷亡。

中美貿易戰也是如此。他發動關稅戰攪得天翻地覆，上周與中國達成初步協議後立刻推文，宣稱這是歷來為美國農民達成的「最了不起、最大的交易。事實上，能不能生產這麼多產品還有問題；我們的農民會想辦法。多謝中國！」

川普曾批評總統發布行政命令是「奪權」和「災難」，可是他上任以來，每一年發布的行政...
川普曾批評總統發布行政命令是「奪權」和「災難」，可是他上任以來，每一年發布的行政命令都超過歐巴馬，今年才到10月，發布的行政命令已超出歐巴馬上任第三年的總數。 美聯社
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