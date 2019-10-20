曾諷前任 川普行政命令超過歐巴馬

2019-10-20 14:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合19日電



川普曾批評總統發布行政命令是「奪權」和「災難」，可是他上任以來，每一年發布的行政命令都超過歐巴馬，今年才到10月，發布的行政命令已超出歐巴馬上任第三年的總數。

就像以前那些總統一樣，川普發現要在政府裡面做事有多難，而發布行政命令比促使國會聽命行事容易得多。

行政命令效用與聯邦法相同，只是效力可能持續不了多久。國會可以立法予以推翻，未來的總統也能取消這些命令。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

歐巴馬因對共和黨控制的國會凡事阻撓感到無奈，企圖用行政命令突圍。川普卻認為這顯示歐巴馬談判能力拙劣，可是他上任後同樣面對國會的阻力。

川普迄今已發布了130項行政命令，相形之下歐巴馬上任最初三年發布了108項。

不過，行政命令只是總統推動政策目標的工具之一，他們也能用備忘錄和發布公告達到同樣的目的。歐巴馬就是藉著向國土安全部下達備忘錄，施行保護夢想生的童年抵美緩遣計畫 。

川普似乎偏好經常伴隨行政命令而來的堂皇儀式，當眾簽署文件後高高舉起來讓記者拍照，並接受各方恭維道謝。

他幾乎無時無刻都在表現這種好大喜功的個性。他宣稱美國經濟空前「偉大」，軍力空前「強大」，管制法規以空前速率減少，美國更前所未有的「贏、贏、贏」。

批評者指責他經常製造問題，煽風點火，然後對滅火居功和誇大成就。最近的敘利亞事件和中美貿易就是如此。

他下令美軍撤離敘利亞北部，讓土耳其得以出兵攻打當地的庫德族，然後施壓促使土耳其同意停火五天。他炫耀他的「非正統做法」「保全了幾百萬條人命」，也是「文明偉大的一天」，卻不提自己引發戰亂和人命傷亡。