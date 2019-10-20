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改地點了！川普：明年G7峰會不辦在自家度假村

2019-10-20 10:34聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國總統川普日前宣布要在佛羅里達州的自家高爾夫球度假村，主辦明年6月的七大工業國集團（G7）峰會，遭外界批評藉職務自肥，民主黨議員甚至還推動立法阻擋他的計畫。對此，川普19日表示，他不會在佛州的高爾夫球度假村舉辦明年的G7峰會。

NBC報導，川普在推特上寫道，「基於媒體和民主黨人瘋狂和非理性的敵意，我們將不再視邁阿密的川普全國都瑞爾高爾夫度假村為2020年的G7峰會主辦地」，「我們將開始另尋其他地點，像是大衛營 （Camp David）也有可能」。

邁阿密川普全國都瑞爾高爾夫度假村。 美聯社
邁阿密川普全國都瑞爾高爾夫度假村。 美聯社
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