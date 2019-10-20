改地點了！川普：明年G7峰會不辦在自家度假村

2019-10-20 10:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



美國總統川普日前宣布要在佛羅里達州的自家高爾夫球度假村，主辦明年6月的七大工業國集團（G7）峰會，遭外界批評藉職務自肥，民主黨議員甚至還推動立法阻擋他的計畫。對此，川普19日表示，他不會在佛州的高爾夫球度假村舉辦明年的G7峰會。